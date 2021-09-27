Начало ретроградного Меркурия 27 сентября 2021 года: советы астрологов для всех Знаков Зодиака

Вадим Карасев

Сегодня Меркурий начинает свое ретроградное движение. Это будет довольно неблагоприятный период. Астрологи рассказали о том, как представители разных Знаков Зодиака смогут пережить проблемы легче или вовсе обойти их стороной.

Меркурий будет ретроградным до 17 октября включительно, но самыми опасными будут первые 5-7 дней, пока его энергетика не успокоится. В эти несколько недель всем нам стоит пользоваться заговорами на успешные покупки, а также медитацией-фокусировкой, чтобы не терять эффективность в работе.

Овен

Овнам астрологи рекомендуют во время ретроградного Меркурия как можно реже давать пустые обещания коллегам, друзьям и родственникам. Не нужно искажать информацию, приукрашивать факты: это тоже сыграет не в их пользу. Честность — лучшее оружие в борьбе с проблемами.

Телец

Меркурий в ретроградном состоянии не благоволит странникам, особенно Тельцам. Этим людям необходимо оставаться в родном городе и быть предельно осторожными за рулем. На любые провокации за рулем и в повседневной жизни стоит отвечать равнодушием или добротой. Так будет правильно.

Близнецы

Близнецам в период ретро-Меркурия стоит использовать на практике советы, полученные ранее от родственников или друзей. Они помогут преуспеть в тех проектах, на которые Близнецы сейчас возлагают самые большие надежды. Самостоятельность губительна.

Рак

Начиная с 27 сентября один в поле не воин. Ракам важно помнить это всегда и везде. Из-за обратного движения планеты у Раков может существенно ухудшиться память, снизиться внимательность. Астрологи настоятельно рекомендуют временно забыть об интуиции. Шестое чувство часто будет обманчивым.

Лев

Львов Меркурий может сделать нелюдимыми и замкнутыми. Идти против этого не стоит. Важно принять то, что им даст планета. Это будет идеальное время для уединения и тех дел, которые требуют повышенной концентрации и внимания. Если захочется общения, можно будет попереписываться в социальных сетях.

Дева

Дев Меркурий лишит большей части удачи и позитива. Жизнь этих людей наполнится страхами и сомнениями. Не нужно отменять планы и резко менять цели. Важно оставаться в той колее, которая была избрана ранее. Это опасное время для рисков и финансовых авантюр. Также астрологи не советуют брать деньги в долг.

Весы

Весам сейчас ни в коем случае нельзя распространять слухи и сплетни и говорить неправду. Меркурий обернет это против них в ближайшем будущем. Также астрологи советуют избегать словесных перепалок и ссор. Нужно быть тише воды и ниже травы, иначе проблем не избежать.

Скорпион

Людей данного Знака ожидают неприятные новости, скандалы и мелкие неурядицы, но только в первую неделю ретроградности планеты. Далее все устаканится и перейдет в спокойную фазу. Несмотря на это, астрологи советуют все эти три недели быть спокойнее и рассудительнее, не обращая внимания на смены настроения.

Стрелец

У Стрельцов начинается период сниженной продуктивности. Нужно как можно больше и качественнее отдыхать, менять обстановку. Если этого не делать, можно довольно быстро перегореть. Пропадет желание не только работать, но вообще делать хоть что-то.

Козерог

Козерогам на ретроградном Меркурии нужно просто быть самими собой. Это единственное условие сохранения удачи и хорошего настроения. Люди могут попытаться исправить Козерогов и скорректировать их цели, но не стоит поддаваться на провокации. Это не жест доброй воли, а желание манипулировать.

Водолей

Водоелям в период обратного движения Меркурия астрологи советуют как можно реже делиться с окружающими людьми своими эмоциями и чувствами. Также не стоит рассказывать никому о своих амбициях, целях на будущее. Это может сорвать планы и привести к потере удачи.

Рыбы

Рыбам нужно экономить, хотя бы в первые пару недель ретро-Меркурия. Также эксперты рекомендуют с 27 сентября перестать полагаться на волю случая. Рыбам нужно быть ответственными, предельно собранными. Не стоит воспринимать все слишком близко к сердцу.