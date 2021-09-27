Названы категории россиян, которым повысят зарплату с 1 октября

Вадим Карасев

С 1 октября в России ожидается индексация заработной платы сотрудников некоторых бюджетных организаций. В среднем она должна вырасти на 4%, но этот показатель может меняться в зависимости от региона и профессии.

Оклад повысят сотрудникам, которые работают в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и ряда других. Определять размер надбавки будут власти субъектов, а кроме этого проведут перерасчет всех доплат, начисляемых в процентном соотношении от оклада.

Планируемая индексация зарплат не затронет медработников и педагогов. Эти категории граждан должны получить повышение оплаты труда с 1 января.

Ранее Ruposters писал, что россияне рассказали, сколько денег им не хватает дотянуть до зарплаты.