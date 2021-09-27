Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 27 сентября 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — наука, которая существует далеко не одну тысячу лет. Как и другие науки, она призвана помочь нам познать этот мир, но не материальную его часть, а энергетическую. Эксперты в этой области рассказали, чем будет уникален этот понедельник.

Сегодняшний день эксперты называют одним из самых опасных в сентябре. Дело в том, что сегодня начинается очередное ретроградное движение Меркурия. Нумерологи рассказали, помогут ли нам числа преодолеть возможные проблемы, или они подольют масла в огонь.

Число-покровитель 27 сентября 2021 года

Для начала необходимо понять, что за число сегодня управляет энергетическими потоками. Чтобы выяснить это, необходимо сложить все цифры даты 27.09.2021, а затем прибавить к ним порядковый номер дня недели, то есть 1: 2+7+0+9+2+0+2+1+1=24. 2+4=6.

Шестерка — число заботы, верности, романтики и креативности. Это значит, что она нейтрализует далеко не все негативные стороны ретроградного Меркурия. Финансовые и рабочие неурядицы останутся актуальными. На жизненном пути большинства людей сегодня могут возникнуть новые препятствия, но многим из нас удастся обойти их стороной или решить при помощи интуиции и креативности. Главный символ этого дня — лабиринт, который символизирует поиск решений в сложных ситуациях. Помните о том, что если вам на пути повстречался тупик, это значит, что нужно попробовать другое решение.





События 27 сентября из прошлого

27 сентября 1130 года Южная Италия и Сицилия объединились в одно государство — Сицилийское королевство. Сегодня можно и даже нужно работать в команде. Помогайте близким и не бойтесь просить у них поддержки. Один сегодня в поле не воин.

27 сентября 1905 года была опубликована работа Альберта Эйнштейна, в которой впервые встречается формула связи энергии объекта с его массой и скоростью света. Это благоприятное время для занятий наукой. Запоминать информацию из-за Меркурия будет сложнее, но зато Шестерка поможет создавать что-то новое, разрабатывать новые концепции и идеи.

27 сентября 1960 года были заложены первые блоки Останкинской телебашни — самой высокой башни Европы. Не бойтесь начинать делать что-то очень важное. Сегодняшние усилия станут прочным фундаментом для ваших будущих успехов.

27 сентября 2007 года была запущена в космос автоматическая межпланетная станция AMC Dawn , целью которой стало изучение Цереры и астероида Веста. В этот день лучше не отправляться в путешествия. Шестерка не сможет побороть силу Меркурия в этом плане, поэтому любые поездки могут сорваться.

Советы нумерологов на этот понедельник

Эксперты считают, что это благоприятный день для романтики, свиданий и знакомств. Не нужно проявлять излишнюю настойчивость. Это может оттолкнуть от вас противоположный пол.

Шестерка порождает в нас чувство ответственности. Если вам покажется, что нужно сделать нечто очень важное, сделайте это. Число 6 за это подарит вам много удачи.

Нумерологи советуют не идти на жертвы ради других людей, особенно малознакомых. Шестерка может подтолкнуть нас к альтруизму, который точно выйдет боком.

Талисманы удачи на 27 сентября

Черный цвет в одежде. Черная одежда поможет принимать правильные решения, несмотря на стремление к жертвенности. Это идеальный талисман для тех, кто боится сделать неверный шаг или оказаться под дурным влиянием.

Серебряные изделия. Серебро — это оберег, который дает защиту от всего самого плохого. Сегодня нам понадобится финансовая протекция. С серебряными украшениями вы сможете не ошибиться при совершении покупок.