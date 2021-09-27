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Образовательная программа для российских школьников «Атомный урок» стартует 28 сентября

Образовательная программа для российских школьников «Атомный урок» стартует 28 сентября

Образовательная программа для российских школьников «Атомный урок» Госкорпорации «Росатом» стартует 28 сентября, в День работника атомной промышленности, сообщает научный портал «Атомная энергия 2.0» со ссылкой на пресс-службу просветительского проекта Homo Science.

Программа пройдет в рамках просветительского проекта Homo Science при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», Российского общества «Знание» и Всероссийского конкурса «Большая перемена». Программа вошла в перечень мероприятий Года науки и технологий в России.

«Атомный урок» предоставит школьникам и учителям со всей страны возможность узнать больше об атомной энергетике, экологических аспектах применения ядерных технологий, о достижениях отечественной атомной промышленности на международном уровне.

Программа в этом учебном году будет разделена на четыре части: 
– непосредственно акция «Атомный урок», которую проведут в каждом регионе страны педагоги естественно-научного профиля, прошедшие специальный курс повышения квалификации на базе НИЯУ МИФИ. Первое знакомство школьников 5–7-х классов с физикой призвано сформировать дальнейший интерес к науке. Тема урока: «Энергия ядра. Безуглеродное будущее»;
– «Атомный классный час» – программа для школьников 5–11-х классов по трем тематикам: «Атомные технологии для будущего», «Безуглеродное будущее: зеленый квадрат», «Арктика. Логистика. Северный морской путь». Материалы для проведения занятий будут доступны всем педагогам страны вне зависимости от их экспертного профиля на интернет-ресурсе атомныйурок.рф и на портале Корпоративного университета Российского движения школьников;
– просветительский проект «Энергия будущего», в котором будут участвовать школьники и педагоги.
Глобальная миссия проекта заключается в популяризации науки, тяги к знаниям и интеллектуального труда среди молодежи. Он поможет на практике понять, как уникальные знания открывают новые возможности перед каждым из нас;
– проект «Лекторы в школах», в рамках которого молодые специалисты предприятий Госкорпорации «Росатом» расскажут учащимся о своем опыте работы в организациях атомной промышленности.

Всероссийский «Атомный урок» впервые прошел в 2020 году и был приурочен к 75-летию атомной промышленности России. Занятия (состоялись?) более чем в 300 школах России.

# Общество
По материалам: edu.ru

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