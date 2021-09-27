Образовательная программа для российских школьников «Атомный урок» стартует 28 сентября

Образовательная программа для российских школьников «Атомный урок» Госкорпорации «Росатом» стартует 28 сентября, в День работника атомной промышленности, сообщает научный портал «Атомная энергия 2.0» со ссылкой на пресс-службу просветительского проекта Homo Science.

Программа пройдет в рамках просветительского проекта Homo Science при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», Российского общества «Знание» и Всероссийского конкурса «Большая перемена». Программа вошла в перечень мероприятий Года науки и технологий в России.

«Атомный урок» предоставит школьникам и учителям со всей страны возможность узнать больше об атомной энергетике, экологических аспектах применения ядерных технологий, о достижениях отечественной атомной промышленности на международном уровне.

Программа в этом учебном году будет разделена на четыре части:

– непосредственно акция «Атомный урок», которую проведут в каждом регионе страны педагоги естественно-научного профиля, прошедшие специальный курс повышения квалификации на базе НИЯУ МИФИ. Первое знакомство школьников 5–7-х классов с физикой призвано сформировать дальнейший интерес к науке. Тема урока: «Энергия ядра. Безуглеродное будущее»;

– «Атомный классный час» – программа для школьников 5–11-х классов по трем тематикам: «Атомные технологии для будущего», «Безуглеродное будущее: зеленый квадрат», «Арктика. Логистика. Северный морской путь». Материалы для проведения занятий будут доступны всем педагогам страны вне зависимости от их экспертного профиля на интернет-ресурсе атомныйурок.рф и на портале Корпоративного университета Российского движения школьников;

– просветительский проект «Энергия будущего», в котором будут участвовать школьники и педагоги.

Глобальная миссия проекта заключается в популяризации науки, тяги к знаниям и интеллектуального труда среди молодежи. Он поможет на практике понять, как уникальные знания открывают новые возможности перед каждым из нас;

– проект «Лекторы в школах», в рамках которого молодые специалисты предприятий Госкорпорации «Росатом» расскажут учащимся о своем опыте работы в организациях атомной промышленности.

Всероссийский «Атомный урок» впервые прошел в 2020 году и был приурочен к 75-летию атомной промышленности России. Занятия (состоялись?) более чем в 300 школах России.