«Океан» примет первую осеннюю смену

Во Всероссийском детском центре «Океан» 28 сентября стартует первая осенняя смена. В рамках смены пройдут пять образовательных программ, информирует Минпросвещения России.

Дружина «Бригантина» встретит школьников, приехавших на три программы: «Энергия старта», Экологический форум «Живи, Земля!» и «Дороги без опасности».

Программа «Энергия старта» предназначена для ребят, занимающихся инженерно-техническим творчеством. Она включает в себя мастер-классы от профессионалов, участие в молодёжном форуме, интеллектуальные игры и занятия в «Энергетической лаборатории РусГидро».

Экологический форум «Живи, Земля!» посетят победители и призёры региональных, межрегиональных и всероссийских конкурсов в области экологии. В рамках форума состоятся творческие конкурсы, научно-практические конференции и конкурс проектов.

Для участников программы «Дороги без опасности» проведут мастер-классы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и акцию «За безопасность – вместе!». Также состоится XII Всероссийский слёт юных инспекторов дорожного движения, в ходе которого ребята научатся организовывать мероприятия по соблюдению правил дорожного движения, примут участие в соревнованиях и приобретут навыки работы в команде.

Дружина-флотилия «Парус» встречает участников двух программ: Слёт кадетских корпусов и классов «Служить России!» и «Страна железных дорог».

Программа Слёта кадетских корпусов включает в себя соревнования по различным видам спорта, строевой, огневой и медицинской подготовке. Кроме того, ребята примут участие в параде, приуроченном ко Дню воинской славы, а также в литературно-музыкальном вечере. Особенным событием станет бал «Кадеты приглашают».

Участники программы «Страна железных дорог» узнают о возможностях и перспективах развития железнодорожного транспорта. Дети получат опыт инженерно-технической деятельности на мастер-классах от профессионалов и на курсах «Создание компьютерных игр: от игровых сценариев до 3D-объектов», «Робототехника: от идеи к результату», «Управление железнодорожным транспортом». Школьники разработают и защитят собственные проекты за круглым столом с представителями ОАО «РЖД».

Всероссийский детский центр «Океан», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в 20 километрах от Владивостока, на берегу Японского моря (бухта Емар). Здесь реализуется порядка 50 тематических программ для детей от 6 до 17 лет. Центр работает в круглогодичном режиме.