Первая встреча, тайные свидания и романтические традиции: история любви Джорджа и Амаль Клуни

Вадим Карасев

Сегодня 60-летний Джордж Клуни и его 43-летняя супруга Амаль отмечают очередную годовщину своей свадьбы. Ровно семь лет назад они обменялись кольцами и клятвами верности на красивой церемонии в одном из самых романтичных городов мира — в Венеции. Эту пару людей из двух, казалось бы, разных и непересекающихся миров многие вообще считают нестандартной. Союза звезды Голливуда и британской правозащитницы вообще могло бы и не состояться, если бы их не случайная встреча в доме актера на озере Комо. Однако именно она раз и навсегда изменила их жизни: Джордж наконец нашел самую большую любовь в своей жизни, а Амаль, которая уже успела записать себя в ряды убежденных холостячек, — верного мужа, надежного партнера и потрясающего отца своим детям. В честь годовщины свадьбы Джорджа и Амаль Клуни Spletnik вспоминает самые яркие и трогательные моменты их совместной жизни.

Июль 2013 года: случайная встреча

История любви Джорджа и Амаль Клуни зародилась в довольно неожиданном месте — гостиной актера. Это произошло в доме Клуни на озере Комо, куда Амаль пришла в гости вместе с их общим другом. Еще до этой встречи агент голливудского актера позвонил ему и предупредил, что Амаль — именно та женщина, о которой он давно мечтал.

Мне позвонил мой агент и сказал: "Я встретил женщину, которая придет к тебе в гости и на которой ты захочешь жениться",

— вспоминал Клуни о своем знакомстве с Амаль в интервью Дэвиду Леттерману в 2018 году.





Амаль и Джордж Клуни

В ту же первую встречу Амаль также познакомилась и с двумя главными людьми в жизни своего будущего мужа — его родителями. В тот день они также гостили у звездного сына. По воспоминаниям Джорджа, он с родителями и Амаль провел целую ночь за нескончаемыми разговорами.

В недавнем подкасте Джордж признался, что Амаль покорила его с первого взгляда, несмотря на то, что их красивый роман начался далеко не сразу.

Правда заключалась в том, что я встретил эту удивительную женщину, и у меня перехватило дыхание. Она была умной, веселой, красивой и доброй. Я был просто сбит с ног,— рассказал Джордж.





Октябрь 2013 года: первое свидание в Лондоне

С момента первой встречи до первого свидания Джорджа и Амаль прошло целых три месяца, однако все это время пара поддерживала связь по электронной почте. Как раз эти беседы и привели к взаимной симпатии людей из, казалось бы, совершенно разных миров: звезды Голливуда и опытного адвоката по международному праву.

Со временем стало ясно, что мы явно больше, чем просто друзья,

— рассказал Джордж о переписке с Амаль в беседе с The Hollywood Reporter в 2017 году.





На первое свидание Клуни пригласил Амаль в известную звукозаписывающую студию "Эбби-Роуд" в Лондоне, где на тот момент работал над своей картиной "Охотники за сокровищами". Показав возлюбленной изнанку своей профессии, он повез ее на свидание в ресторан в центре города. В тот вечер пара впервые оказалась под пристальным вниманием прессы.

Это было одно из невероятно модных и роскошных мест в городе. Когда мы вышли оттуда, нас уже ждало около 50 папарацци. Но Амаль справилась с этой ситуацией как настоящий чемпион,

— вспомнил Клуни о первом свидании с любимой.

Джордж также признался, что изначально не был уверен, понравился ли он Амаль на самом деле, и опасался, что ее смутит их большая разница в возрасте:

Я приехал к ней в Лондон. Она сразу же мне понравилась, но я не хотел форсировать события, потому что не был уверен, что мои чувства взаимны, ведь я старше ее на 17 лет. Возможно, она относилась ко мне как к дедушке — не знаю.





Ноябрь-декабрь 2013 года: влюбленность и романтическое путешествие

Следующие шесть недель Джордж Клуни провел вместе с Амаль в Лондоне: все это время они практически не расставались и с каждым днем все больше влюблялись друг в друга. В своих рассуждениях об этом периоде жизни Джордж признавался, что в тот момент наконец осознал, что такое настоящая любовь.

Наши чувства казались самой естественной вещью в мире. До этого опыта я лишь надеялся, что любовь может быть всепоглощающей и не требующей никаких взвешиваний и принятия решений,

— признавался Джордж.





Однако пока актер наслаждался светлым чувством, поразившим его в самое сердце, его возлюбленная испытывала совсем другой спектр эмоций: она была обеспокоена их будущим.

Мне было 35 лет, когда я встретила Джорджа. Я никак не ожидала, что со мной это произойдет. На тот момент я не грезила идеей завести семью и детей и не была к этому готова,

— делилась откровениями Амаль с журналистами.

В декабре пара отправилась в свое первое совместное путешествие. Рождественские каникулы они провели на мексиканском курорте Кабо-Сан-Лукас, где еще больше сблизились.





Март 2014 года: прозрение Джорджа

В марте влюбленные отправились в новое экзотическое путешествие — на сей раз в Кению. Именно там, на дикой природе и в окружении любимых животных Амаль — жирафов, Джордж четко осознал, что она именно та женщина, с которой он хотел бы провести остаток своих дней.

Помню, к ней подошли жирафы. Они будто появились из ниоткуда. Я фотографировал ее, а она улыбалась. Позже я сказал своему приятелю Бену: "Думаю, я должен предложить ей выйти за меня замуж". И он ответил, что это хорошая идея,

— рассказывал Бен в интервью Vogue.





Апрель 2014 года: предложение руки и сердца

Получив одобрение друга и взвесив все за и против, Джордж Клуни решился на самый важный шаг — предложить возлюбленной свои руку и сердце. На одно колено актер встал перед Амаль в самый неожиданный момент. После ужина, во время которого они наслаждались итальянской пастой, Джордж как бы невзначай попросил Амаль взять из ящика зажигалку для свечей.

Она открыла ящик и вытащила оттуда кольцо. После этого я сделал все необходимое: встал на колено и предложил ей стать моей женой. Однако с ответом Амаль не торопилась: она просто продолжала смотреть на кольцо и повторяла: "О боже мой!". Так продолжалось около 20 минут — все это время я продолжал стоять на одном колене и ждать, когда она ответит мне "да". Она была невероятно потрясена моим предложением,

— рассказал Клуни об одном из самых трогательных и ответственных моментов в жизни.





Сентябрь 2014 года: свадьба

Джордж все же дождался заветного "да" от любимой, и через пять месяцев после помолвки они сыграли пышную свадьбу. Торжество состоялось 27 сентября 2014 года в фешенебельном отеле Aman Canal Grande в Венеции. По своему масштабу и количеству звездных гостей праздник мог конкурировать разве что со свадьбой Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которые связали себя узами брака тремя годами ранее.





Поздравить молодоженов с важным днем в их жизни пришли Синди Кроуфорд, Анна Винтур, Мэтт Дэймон, Эмили Блант и Джон Красински и другие знаменитости из A-листа. Невеста шла к алтарю в сшитом на заказ свадебном платье Oscar de la Renta с вырезом бато и длинным шлейфом из тюля.

Мы с Джорджем хотели, чтобы свадьба была романтичной и элегантной. Я не могу представить, что кто-то из модельеров, кроме Оскара, смог бы передать это настроение с помощью наряда,

— делилась Амаль в интервью Vogue подробностями их свадебного торжества.





Гражданская церемония состоялась спустя два дня после пышного торжества в Большом зале во Дворце дожей в Венеции. Туда пара прибыла на лодке с надписью Amore ("любовь" в переводе с итальянского. — Прим. ред.) на корме.





30 сентября весь мир увидел первые фото со свадьбы Джорджа и Амаль Клуни. Счастливые молодожены появились на обложке журнала HELLO! в праздничных нарядах. Следом в печать вышел еще один снимок пары со свадьбы: влюбленные украсили обложку итальянской версии журнала Vanity Fair.













Октябрь 2014 года: свадебное путешествие в деревне

Через девять дней после свадьбы молодожены отправились в свадебное путешествие. Провести медовый месяц Джордж и Амаль решили не в экзотической стране или на люксовом курорте, а в сельской местности. Свои первые дни после торжества пара провела в доме в деревне Сонниг Ай, расположенной в Южном Оксфордшире, — эта недвижимость стала первой крупной совместной покупкой пары. Там, в уединении и полном спокойствии, Джордж и Амаль провели первые две недели своего брака.





Вернувшись из свадебного путешествия в конце месяца, Джордж и Амаль решили устроить еще один праздник по случаю своей свадьбы — на сей раз в Великобритании — стране, куда Амаль вместе с родителями переехала из родного Ливана в двухлетнем возрасте. Здесь праздник организовывали родители невесты: торжество было довольно тихим и закрытым и прошло в отеле Danesfield House Hotel. Гостей в этот вечер угощали авторскими коктейлями и изысканным ужином из трех блюд.





Январь 2015 года: первый совместный выход пары в свет

К своему первому появлению на публике в качестве мистера и миссис Клуни пара подготовилась основательно. Вместе они вышли на красную дорожку премии "Золотой глобус". Джордж появился на публике в свадебном черном смокинге Giorgio Armani, а его супруга Амаль — в роскошном черном платье на одно плечо Dior, которое дополнила длинными белыми перчатками.









В тот вечер во время получения награды Джордж произнес со сцены трогательную речь, посвященную своей новоиспеченной супруге:

Это странная вещь — найти человека, которого ты любишь. Еще лучше, когда ты ждал этого всю свою жизнь, особенно если она длилась 52 года. Амаль, какая бы алхимия ни свела нас вместе, я не мог бы гордиться ничем больше, чем то, что я — твой муж.





Апрель 2016 года: теплые признания

Спустя два года в браке Джордж Клуни продолжал публично признаваться супруге в любви. В беседе с изданием Esquire он рассказал, что еще никогда и ни с кем не был так счастлив, как в отношениях с Амаль.

Даже если напрячь воображение, я никогда не был счастливее в отношениях, чем сейчас. В 52 года я нашел любовь всей своей жизни и невероятно счастлив от этого факта,

— рассказал Клуни.





Октябрь 2016 года: расширение владений

Уже владея домами на озере Комо и в Англии, через два года после свадьбы Амаль и Джордж решили также приобрести недвижимость в Америке. Пара нашла идеальную для себя квартиру в центре Нью-Йорка, которую без долгих раздумий приобрела в собственность.





Февраль 2017 года: скорое пополнение в семье

В начале 2017 года телеведущая Джули Чен в собственном ток-шоу сделала неожиданное заявление. Она объявила о скором пополнении в семье Джорджа и Амаль Клуни и даже уточнила, что они ждут близнецов.

Бейонсе — не единственная суперзвезда, которая сейчас ждет двойню. Поздравляю Джорджа и Амаль Клуни!— сказала Чен в эфире.





Позже эта информация появилась и в эфире другого американского шоу The Talk: там тоже говорилось, что 55-летний Джордж и 39-летняя Амаль ждут двойню. Вскоре эту радостную новость изданию Entertainment Tonight наконец подтвердил источник из близкого окружения звездной пары: это сделал приятель Клуни Мэтт Дэймон.

Послушайте, эти двое — просто замечательные люди, и они будут отличными родителями,— заявил Дэймон.





Июнь 2017 года: рождение близнецов

Близнецы Джорджа и Амаль Клуни появились на свет 6 июня, на месяц раньше положенного срока. Амаль рожала в той же больнице в Великобритании, где на свет появились все трое детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон. По этому случаю пара сделала совместное заявление для CNN, в котором раскрыла пол и имена новорожденных малышей.

Сегодня утром у Джорджа и Амаль Клуни родились близнецы Элла и Александр. Мама и малыши здоровы, счастливы и прекрасно себя чувствуют. Джордж же принимает успокоительные и должен прийти в себя через несколько дней,— с юмором объявила о пополнении в семье звездная пара.





Сентябрь 2017 года: радость родительства

Через три месяца после рождения близнецов Джордж и Амаль Клуни дали интервью The Hollywood Reporter. В этой беседе они рассказали, как появление детей на свет изменило их привычную жизнь. По словам Джорджа, теперь он стал получать удовольствие от будничной заботы о сыне и дочери, что для него самого стало большим сюрпризом.

Мы с женой очень беспокойные, и Амаль даже больше, чем я, но я отлично справляюсь со сменой подгузников. Никогда не думал, что преуспею в этом деле... Теперь мой дом наполнен теплыми звуками плача детей. Надо видеть лица моих друзей, наблюдающих за тем, как я меняю подгузник. Они смеются надо мной. Я столько лет называл их дерьмом, поэтому сейчас заслужил все это,— поделился Джордж.





Клуни также в очередной раз публично признался в любви жене, сказав, что каждый день чувствуют себя рядом с ней по-настоящему счастливым:

Каждый день своей жизни я ощущаю себя счастливчиком. Мне везло в карьере. И вершиной везения стала встреча с идеальной спутницей. Не все в жизни происходит по вашему графику, но однажды вы встречаете человека, с которым всегда должны были быть рядом. Вот так я чувствую себя сейчас и уверен, что Амаль чувствует то же самое.





Май 2018 года: голливудский выход на королевской свадьбе

19 мая 2018 года Джордж и Амаль Клуни стали почетными гостями на королевской свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Пара просто не могла не привлечь к себе внимание репортеров, ведь для торжества Амаль выбрала платье Stella McCartney ярко-желтого цвета длиной чуть выше колена, которое дополнила элегантной шляпкой с вуалью.









Гостей торжества в этот день как раз угощали коктейлями на основе текилы бренда Джорджа Клуни — по слухам, как раз по этой причине супруги и присутствовали на торжестве. При этом в кулуарах обсуждалось, что Джордж и Амаль даже не были знакомы с молодоженами до свадьбы. В народе ходит и альтернативная версия: якобы супруги Клуни были настолько близки с Меган и Гарри до свадьбы, что даже неоднократно проводили парами отпуск.





Июнь 2018 года: признания Амаль

Пока Джордж не стеснялся выражать свою любовь к жене на публике, она сама всегда старалась держаться в тени и избегала громких высказываний о своем возлюбленном. Волю чувствам Амаль неожиданно дала на церемонии вручения наград Американского института киноискусства. Тогда она прямо на сцене восхитилась мужем и вспомнила некоторые подробности начала их романа.

Мне было 35 лет, и я уже думала, что вообще никогда не выйду замуж. Потом мы встретились и первое время скрывались в моей лондонской квартире. Очень скоро я поняла: что бы ни случилось дальше, я никогда не захочу быть ни с кем другим. Я не могла спать, когда мы находились в разлуке. Близкие отмечали, что я по-особенному улыбаюсь и наклоняю голову, когда читаю сообщения от Джорджа или его письма, которые он прятал в моей сумке,

— поделилась Амаль с публикой.





Клуни заверила, что за пять лет их совместной жизни отношения между ними ни капли не изменились: они остаются все такими же трепетными и нежными. Амаль уверила, что все так же восхищается мужем и каждый день тает при виде его улыбки.





2020 год: совместный карантин

Карантин Джордж и Амаль Клуни вместе с двумя детьми провели в своем загородном доме в Великобритании. По словам актера, даже в непривычных условиях пандемии они с женой не отказались от их романтической семейной традиции. Супруги продолжали писать друг другу письма от руки, которые прятали в разных уголках дома.

Даже в локдаун я обязательно писал ей письмо и клал его на стол, а она писала ответное и оставляла его под подушкой,

— рассказал Джордж.





Актер также помогал супруге с делами по дому и заботами о детях: для него не было проблемой постирать или помыть посуду, а однажды он даже подстриг волосы сыну Александру.

В ноябре 2020 года Джордж Клуни дал новое интервью, в котором признался, что до встречи с Амаль его жизнь была неполной. В разговоре с изданием GQ актер рассказал, что впервые всерьез задумался о настоящей семье и детях только рядом с возлюбленной.

Я думал, что никогда не женюсь, и у меня не будет детей. Я полагал, что буду работать, у меня есть замечательные друзья, моя жизнь насыщенная, у меня все хорошо. Но я не знал, насколько она была на самом деле неполной, пока не встретил Амаль. А потом все изменилось. И я подумал: "На самом деле в моей жизни было так много пустоты",

— признался Клуни.





Июнь 2021 года: семейный отпуск в Италии

На день рождения близнецов Эллы и Александра звездное семейство полным составом улетело в свой дом на озере Комо в Италии, где Джордж и Амаль когда-то впервые встретились. На роскошной вилле пара весело провела все лето.





Июль 2021 года: слухи о скором пополнении

В конце июля в западной прессе появились слухи о скором пополнении в семье Джорджа и Амаль Клуни. Инсайдеры утверждали, что пара поделилась радостной новостью во время ужина с друзьями в ресторане на озере Комо. Источники даже уточнили, что пара снова ждет близнецов.

Поговаривают, что они снова ждут близнецов. По слухам, сейчас Амаль находится на первом триместре беременности. Ее живот уже начинает расти, поэтому достаточно скоро об этом узнает весь мир,

— рассказал инсайдер в беседе с британским OK!.





К слову, всего через несколько дней после того, как новость разнеслась по западным таблоидам, представитель Джорджа Клуни опроверг слухи о скором пополнении в звездной семье.

Истории о том, что Амаль Клуни беременна, не соответствуют действительности,

— говорилось в официальном заявлении.

С того момента Джордж и Амаль Клуни на публике пока не появлялись. Пропустили они и все недавние кинофестивали, в том числе смотры в Каннах и Венеции.

































Яна Марковская