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"Посинела часть лица": Даня Милохин рассказал об издевательствах в детдоме

"Посинела часть лица": Даня Милохин рассказал об издевательствах в детдоме

19-летний Даня Милохин откровенно рассказал о себе и своем взрослении. Известный тиктокер пожаловался на издевательства в детдоме, сообщает "СтарХит".

Даню Милохина бросила родная мать в три года, в результате чего он стал жить в детском доме. Тиктокер с содроганием вспоминает о жизни в данном учреждении.

Нас там били, я не скрывал этого никогда. Специально били по щекам, чтобы синяков не оставалось. Но однажды удар был такой силы, что у меня посинела часть лица. После этого меня не пустили на мероприятие, чтобы никто этого не заметил

Даня Милохин не скрывает, что у него есть дефицит образования, открыто заявляя о своих недостатках.

Я по-настоящему тупой. Учился до 9 класса, не умею говорить и мало что знаю

В YouTube-шоу "Ночной контакт" Даня Милохин, состоящий в Dream Team House и общающийся со звездами шоу-бизнеса, рассказал об одиночестве.

"Менеджеры — очень важные люди в моей жизни, я с ними провожу больше времени, чем с друзьями. А друзей у меня нет. Я не люблю отмечать дни рождения, быть в центре внимания, мол, чуваки, поздравляйте меня", - сказал блогер.

По словам Дани Милохина, он впервые вступил в половой контакт лишь год назад. Однако данный опыт оказался печальным.

Первый секс был в 18 лет. Это было так нелепо, чуваки. Это очень жестко! Я волнуюсь… Было непонятно… Он не очень стоял... Я волновался. А я же не могу ей объяснить, поговорить одновременно. Все закончилось быстро.

Тем не менее самое ужасное произошло с Даней Милохиным после неудачного секса с девушкой.

"Потом ко мне подошел ее бывший парень. Он любил ее и пытался сделать все, чтобы мы расстались. Так вот он подошел и сказал: "Друг, она сказала, что у тебя маленький член". Я: "Как она могла? Я же ей доверился!" И все! Я перестал с ней общаться, мы расстались. Прикиньте. Такая грустная история", — заявил тиктокер.

Как писал NEWSTES, ранее Варнава назвала Милохина и Джарахова "обыкновенными долбоящерами".

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По материалам: uposters.ru

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