Правительство одобрило проект о продлении предельного срока службы генералов

11:29 Автор: Дарья Сердюкова

Источник: ТАСС

Правительство поддержало законопроект, который позволяет увеличивать решением президента предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота. Текст официального отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.

Президент Владимир Путин внес законопроект в Госдуму 19 июля. Он предусматривает продление предельного срока пребывания на военной службе маршалов, генералов и адмиралов после достижения ими 70-летнего возраста.

«Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает», — говорится в правительственном отзыве.

Министры и дипломаты смогут работать и после достижения 70 лет

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими и после достижения ими 70 лет. В этой связи законопроектом предусматривается установление решением президента срока контракта при его продлении.

Согласно действующей редакции закона «О воинской обязанности и военной службе», предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота — 65 лет, новый контракт с ними может заключаться до достижения возраста 70 лет.

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