Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Правительство России направит в регионы более 74 млрд рублей на строительство школ

Правительство России направит в регионы более 74 млрд рублей на строительство школ

Правительство России направит в регионы более 74 млрд рублей на строительство школ

Правительство Российской Федерации направит в регионы более 74 миллиардов рублей на строительство школ, сообщает пресс-служба российского кабмина. 

Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

В России завершился второй этап отбора проектов по строительству новых школ в регионах. Субсидии получат 34 региона. Все они подтвердили готовность к предстоящей работе. В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 128 современных школ и появится более 93,7 тысячи дополнительных учебных мест. 

Помимо федеральных денег, средства на строительство школ направят и сами регионы. Кроме того, к работе планируется привлекать инвесторов. 

Первый этап отбора проектов проходил весной. По его итогам на строительство новых школ Правительство распределило между регионами 43,5 миллиарда рублей. Следующий этап отбора должен состояться в конце 2021 – начале 2022 года. 

Всего в 2021–2024 годах на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 234,7 миллиарда рублей в рамках государственной программы «Развитие образования». 

Ранее президент России Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, поскольку количество школьников в стране заметно увеличивается.  

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Том Хиддлстон впервые вышел в свет со своей возлюбленной Зави Эштон
Том Хиддлстон впервые вышел в свет со своей возлюбленной Зави Эштон
Кубанский парламент готовится к кадровым перестановкам
Кубанский парламент готовится к кадровым перестановкам
В Москве начался пятый фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры
В Москве начался пятый фестиваль финансовой грамотности и
В США заявили об усталости от темы Украины
В США заявили об усталости от темы Украины
Великий князь Георгий Романов, потомок Николая II, женился на итальянке Ребекке Беттарини
Великий князь Георгий Романов, потомок Николая II, женился на
В России стартовали испытания конкурса «Учитель года России – 2021»
В России стартовали испытания конкурса «Учитель года России – 2021»
Российская сборная заняла первое место на EuroSkillsGraz 2021
Российская сборная заняла первое место на EuroSkillsGraz 2021
В Подмосковье открылись еще 123 образовательных центра «Точка роста»
В Подмосковье открылись еще 123 образовательных центра «Точка роста»
Правительство России направит в регионы более 74 млрд рублей на строительство школ
Правительство России направит в регионы более 74 млрд рублей на
Начало ретроградного Меркурия 27 сентября 2021 года: советы астрологов для всех Знаков Зодиака
Начало ретроградного Меркурия 27 сентября 2021 года: советы
Собянин рассказал о создании комфортной городской среды в Зеленограде
Собянин рассказал о создании комфортной городской среды в Зеленограде
Ученые подсчитали заболеваемость кошек Московской области инфекционной анемией
Ученые подсчитали заболеваемость кошек Московской области

Топ на сегодня

Кэти Перри и Орландо Блум, Кайя Гербер, Леди Гага и другие на гала-вечере в Лос-Анджелесе
Кэти Перри и Орландо Блум, Кайя Гербер, Леди Гага и другие на
Эксперт разъяснил, когда мужчина может получить маткапитал
Эксперт разъяснил, когда мужчина может получить маткапитал
МВД будет контролировать мигрантов с помощью IT
МВД будет контролировать мигрантов с помощью IT
Жители башкирского села снесли вышку сотовой связи, испугавшись "излучения и вибраций"
Жители башкирского села снесли вышку сотовой связи, испугавшись
Китайский дипломат предложил быть готовыми первыми применить ядерное оружие против США
Китайский дипломат предложил быть готовыми первыми применить ядерное

Еще по теме

Правительство России распределит почти 43,5 млрд рублей на строительство новых школ
Правительство России направит свыше 144,6 млрд рублей на создание новых мест в школах
Правительство России направит более 553 млн рублей на строительство школ в Челябинске и Казани
До 2024 года на строительство 1 300 школ в регионах в бюджете предусмотрено более 302 млрд рублей – Татьяна Голикова