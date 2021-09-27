Правительство России направит в регионы более 74 млрд рублей на строительство школ

Правительство Российской Федерации направит в регионы более 74 миллиардов рублей на строительство школ, сообщает пресс-служба российского кабмина.

Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

В России завершился второй этап отбора проектов по строительству новых школ в регионах. Субсидии получат 34 региона. Все они подтвердили готовность к предстоящей работе. В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 128 современных школ и появится более 93,7 тысячи дополнительных учебных мест.

Помимо федеральных денег, средства на строительство школ направят и сами регионы. Кроме того, к работе планируется привлекать инвесторов.

Первый этап отбора проектов проходил весной. По его итогам на строительство новых школ Правительство распределило между регионами 43,5 миллиарда рублей. Следующий этап отбора должен состояться в конце 2021 – начале 2022 года.

Всего в 2021–2024 годах на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 234,7 миллиарда рублей в рамках государственной программы «Развитие образования».

Ранее президент России Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, поскольку количество школьников в стране заметно увеличивается.