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Премьер Мали обратился к российским ЧВК из-за Франции

Премьер Мали обратился к российским ЧВК из-за Франции

Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что его страна ощущает себя покинутой Францией и теперь власти ищут другую военную помощь. Сложившаяся ситуация вынудила их обратиться к российской частной военной компании (ЧВК), пишет "Интерфакс".

"Новая ситуация, возникшая в результате завершения операции "Бархан", ставит Мали перед свершившимся фактом: нас в определенной степени бросили в середине полета. Это заставляет нас исследовать пути и средства для лучшего обеспечения нашей безопасности самостоятельно или с другими партнерами", - сказал Майга, выступая на сессии Генассамблеи ООН.

Он отметил, что это необходимый шаг, "чтобы заполнить пробел", который, безусловно, возникнет в результате завершения французской антитеррористической операции "Бархан" на севере государства. Президент Франции Эммануэль Макрон уже объявил о завершении кампании - антитеррористические задачи в этом регионе будут выполняться "международными силами".

Ранее Ruposters писал, что Франция и Германия пообещали вывести свои войска из Мали в том случае, если в страну по договоренности с правительством прибудут солдаты российской ЧВК.

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По материалам: uposters.ru

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