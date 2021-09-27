Принцесса Мария Астрид Лихтенштейнская вышла замуж

Вадим Карасев

Всего через пару недель после пышной свадьбы 36-летней принцессы Марии Анунциаты Лихтенштейнской под венец пошла ее младшая сестра, 34-летния Мария Астрид. Дочь принца Николауса (он является младшим братом правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II) и принцессы Маргареты вышла замуж за 36-летнего американского предпринимателя Ральфа Уортингтона.





Ральф Уортингтон и принцесса Мария Астрид Лихтенштейнская

Свадебная церемония состоялась в готическом соборе Орбетелло в Тоскане, а в числе гостей оказались многие монаршие особы, в том числе старшая сестра невесты принцесса Мария Анунциата с мужем Эмануэле Мусини, принцесса Алессандра и принц Кристиан Ганноверский, принцесса Ганноверская Екатерина, принцесса Мафальда Гессенская и многие другие.





Принцесса Маргарета и принц Николаус

К алтарю Марию Астрид Лихтенштейнскую по традиции вел отец. Для торжественной церемонии принцесса выбрала белоснежное платье с французским рукавом и оригинальными вырезами как в области декольте, так и на спине. Наряд был украшен вышивкой и выделялся длинным шлейфом, справиться с которым невесте помогали сразу две гостьи торжества. Свадебный образ Марии Астрид Лихтенштейнской завершала тиара с бриллиантами из золота и серебра — она досталась невесте от покойной двоюродной бабушки принцессы Мари Лихтенштейнской, ушедшей из жизни около месяца назад.





Принцесса Мария Астрид Лихтенштейнская с отцом принцем Николаусом

После завершения церемонии принцесса Мария Астрид Лихтенштейнская вместе с новоиспеченным супругом Ральфом Уортингтоном появилась перед гостями на ступенях собора. Принцесса вела себя очень застенчиво и лишь скромно улыбалась присутствующим, поэтому Ральф взял инициативу в свои руки и скрепил их союз сдержанным поцелуем в щеку.





Ральф Уортингтон и принцесса Мария Астрид Лихтенштейнская

Избранник принцессы Марии Астрид Лихтенштейнской является наследником крупного бизнеса: его прадед основал компанию Metropolitan Oil, которая специализируется на доставке топлива и услугах АЗС. Сама Мария Астрид относится сразу к нескольким королевским домам: ее отец является братом правящего короля Лихтенштейна, мать приходится сестрой великому герцогу Анри Люксембургскому, а бабушка по материнской линии Жозефина Карлотта носила титул не только великой герцогини Люксембургской, но и бельгийской принцессы.





Princess Marie-Astrid of Liechtenstein and Raphael Worthington exiting Orbetello Cathedral after they wedding ceremony just now! 🤍



Congratulations 🥳 pic.twitter.com/pJkmxv6Bvb — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) September 25, 2021

Яна Марковская