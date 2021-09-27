Путин поручил принимать больше будущих логопедов и дефектологов в вузы

22:17 Автор: Жанна Звягина

Президент Владимир Путин поручил к сентябрю 2022 года увеличить контрольные цифры приема в вузы по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» для подготовки будущих логопедов и дефектологов. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Глава государства также поручил включить в образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по направлению подготовки «Образование и педагогические науки» модули по коррекционной педагогике и коррекционной психологии. Согласно документу, они должны быть направлены на формирование профкомпетенций по организации образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Поручение адресовано Министерству науки и высшего образования и Министерству просвещения.

Вузы будут дистанционно проводить итоговую аттестацию с применением биометрии

13 сентября Минобрнауки обнародовало проект с предложением в 2022-2024 годах провести в стране эксперимент по обучению в вузах за счёт бюджетных средств на основе образовательных сертификатов.

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