Путин поручил сократить сроки строительства образовательных организаций

21:12 Автор: Жанна Звягина

Президент Владимир Путин поручил до июля проработать вопрос о сокращении сроков строительства и реконструкции объектов образовательных организаций, в том числе за счет изменения порядка прохождения госэкспертизы для определения сметной стоимости. Об этом в понедельник сообщается на сайте Кремля.

Глава государства также распорядился разработать особенности применения строительных правил к расчету площади земельного участка и его планировке, а также к зданиям объектов образовательных организаций при их строительстве и реконструкции в условиях стесненной городской застройки.

Кроме того, Путин поручил до декабря включить в разрабатываемую программу по капитальному ремонту зданий школ на 2022-2026 годы мероприятия по оснащению отремонтированных помещений мебелью и оборудованием.

Президент также поручил рассмотреть возможность использования помещений общеобразовательных организаций для реализации программ дополнительного образования, проведения спортивных и досуговых мероприятий во внеурочное время.

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В апреле в ходе оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин сообщил, что до конца 2024 года по стране будет построено не менее 1 300 новых школ, в которых смогут учиться более миллиона детей. 7 июля стало известно о планах правительства за три года на эти цели выделить около 43,5 миллиарда рублей.

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