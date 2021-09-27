Россия поставила условие для выдачи въездной визы Виктории Нуланд

Вадим Карасев

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд может получить российскую визу для визита в Москву несмотря на введенные против нее санкции при условии, что США в ответ предоставят визы российским дипломатам, которым до этого отказали в их выдаче, пишет "Коммерсант"со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, Нуланд может приехать в Россию в октябре, во время визита она планирует встретиться с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком. Источник издания называет визит Нуланд "почти решенным вопросом" и отмечает, что Москва готова отказаться от ограничений в отношении американского дипломата, но рассчитывает на ответный шаг Вашингтона.



В частности, речь идет о выдаче американской визы специалисту департамента нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Константину Воронцову, которому Штаты отказывают во въезде с осени 2019 года. Он отвечает за вопросы многостороннего разоружения и должен полететь в Нью-Йорк в штаб-квартиру ООН для участия в работе Первого комитета Генеральной ассамблеи. Кроме него, визы США не могут получить еще 13 человек, среди которых дипломаты, представители Минобороны и "Роскосмоса".



