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Россияне рассказали, сколько тратят денег на офисные обеды

Россияне рассказали, сколько тратят денег на офисные обеды

По данным исследования онлайн-ретейлера "Самокат" и сервиса "Работа.ру", более 30% офисных сотрудников заказывают на обед доставку готовой еды или продуктов. 74% людей участвующих в опросе признались, что регулярно обедают на рабочем месте.

"Только у 28% офисных сотрудников на работе есть собственная столовая, 12% из них обеды компенсирует работодатель. У почти трети опрошенных (30%) в офисе есть только кухня для хранения и разогрева еды. Столько же людей признались, что условия для обеда на работе в принципе отсутствуют. Поэтому 31% российских офисных сотрудников заказывают на обед доставку готовой еды и продуктов", - рассказали аналитики.

Большая часть респондентов тратит на обеды на работе 10-20% от зарплаты. Каждый пятый опрошенный отдает на питание в офисе менее 10% дохода, а каждый десятый - треть оклада. 38% россиян приносят еду из дома.

Хотели бы, чтобы работодатель компенсировал их затраты на обед 29% граждан, 13% опрошенных желают, чтобы руководитель заказывал в офис доставку еды, 11%  проголосовали за получение скидок и промокодов на заказ продуктов, предоставляемых компанией.

Ранее Ruposters писал, что более половины россиян довольны своей работой.

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По материалам: uposters.ru

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