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Российская сборная заняла первое место на EuroSkillsGraz 2021

Российская сборная заняла первое место на EuroSkillsGraz 2021

В Австрии подвели итоги чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkillsGraz 2021. Национальная сборная WorldSkillsRussia заняла первое место по результатам общекомандного зачёта, набрав максимальное количество баллов и медалей. Второе место заняла Австрия.

«На чемпионате в Австрии наши молодые профессионалы взяли самые высокие международные вершины! Сборная России в очередной раз доказала высочайшее качество подготовки в нашей системе СПО, и оно будет усилено новым уровнем обучения – «Профессионалитетом». Ребята стали виртуозами в своих профессиях, в их руках – будущее нашей страны, наше с вами будущее. Я поздравляю их от души! И желаю не снижать этого целеустремленного движения вперёд! Особые слова признательности хочу сказать педагогам и наставникам, которые работали с участниками соревнований, а также всем, кто ежедневно вносит свой вклад в дальнейшее развитие профтехобразования! Сегодня мы видим результаты ваших общих усилий. Чемпионат закончен, мы благодарим Австрию за радушный прием и, конечно, ждем всех на чемпионат, который пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году!» – заявил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Участники российской команды завоевали 13 золотых медалей по компетенциям «Мобильная робототехника», «Укладка напольных покрытий», «Парикмахерское искусство», «Визуальный мерчендайзинг», «Администрирование отеля», «Производство мебели», «Поварское дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Сварочные технологии», «Ресторанный сервис», «Электроника», «Мехатроника», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»; 6 серебряных медалей по компетенциям «Технологии моды», «Малярные и декоративные работы», «Флористика», «Облицовка плиткой», «Кирпичная кладка», «Инженерный дизайн CAD» и 8 бронзовых медалей по компетенциям «Графический дизайн», «Сантехника и отопление», «Столярное дело», «Электромонтаж», «Сетевое и системное администрирование», «Эстетическая косметология», «Промышленная автоматика» и «Ландшафтный дизайн». В копилке наград России 5 медальонов за профессионализм по компетенциям «Веб-технологии», «Архитектурная обработка камня», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание тяжелой техники», «Кровельные работы по металлу».

В презентационных компетенциях российская сборная получила 4 золотых медали в компетенциях «Медицинский и социальный уход», «Экспедирование грузов», «Предпринимательство», «Токарные работы на станках с ЧПУ», 2 серебряных в компетенциях «Лабораторный химический анализ» и «Розничная торговля» и 2 бронзовых в компетенциях «Индустрия 4.0» и «Фармацевтика».

Такое число наград стало рекордным результатом для России на чемпионате Европы. Стоит отметить, что наша команда совершила прорыв, впервые завоевав медали по компетенциям «Ландшафтный дизайн», «Малярные и декоративные работы», «Медицинский и социальный уход» и «Мехатроника».

В 2023 году Россия впервые примет европейский чемпионат по профессиональному мастерству. EuroSkills St Petersburg 2023 пройдет с 16 по 20 августа в Северной столице страны.

# Общество
По материалам: edu.ru

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