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Сенаторы готовят лже-психологам законодательный заслон

Сенаторы готовят лже-психологам законодательный заслон

00:52  Автор: Светлана Заверняева



Сегодня в российском интернет-пространстве предлагают свои услуги порядка 7 миллионов практикующих психологов. Деятельность многих таких «специалистов» представляют опасность для здоровья и жизни клиентов. Совет Федерации вместе факультетом психологии МГУ и экспертами работает над законодательной инициативой по регулированию работы психологов, сообщила глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в интервью «Парламентской газете».

По словам Лилии Гумеровой, во время самоизоляции семьи оказались не готовы к длительному совместному проживанию в закрытом пространстве. Психологи стали очень востребованы. Сегодня, по оценкам экспертов, в российском интернет-пространстве порядка 7 миллионов практикующих психологов. «Но большинство из них не имеют необходимого образования, не способны оказать реальную помощь. Более того, зачастую, они представляют опасность для здоровья и жизни человека», — отметила сенатор.

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В правовом поле в общей сложности трудятся порядка 60 тысяч психологов. Но и среди них, уточнила Гумерова, не все достаточно подготовлены. В Совете Федерации считают важным обратить внимание на два момента: подготовку и переподготовку практикующих психологов с точки зрения умения ответить на новые вызовы. Кроме того, по мнению сенаторов, необходимо законодательное урегулирование отрасли, так как имеющиеся правовые пробелы позволяют лже-психологам оставаться безнаказанными в критических ситуациях. «Сегодня совместно с факультетом психологии МГУ, экспертами работаем над соответствующей законодательной инициативой», — сообщила глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.



#здоровье

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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