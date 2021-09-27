Собянин рассказал о создании комфортной городской среды в Зеленограде

Вадим Карасев

Мэр Москвы Сергей Собянин представил в своем блоге несколько проектов по развитию городской среды в Зеленограде, ряд из которых уже выполнен.

В Крюково облагорожена территория вокруг Нижнего Каменского пруда. Работы начались в 2019 году. В западной части пруда появилось комфортное рекреационное пространство со скейт-парком, воркаут-зоной, велодорожкой и детскими площадками. Этим летом там доделали всю прибрежную территорию вокруг пруда, проложили пешеходные дорожки, поставили беседки для пикника, установили пешеходный мостик с ажурными перилами через русло реки Каменки.

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В том же районе строится новый микрорайон со школами, детскими садами, паркингами, торговыми комплексами, главным местом притяжения в котором станет парк активного отдыха площадью 12 гектаров. Там появятся памп-трек и лыжероллерная трасса, а также удобные скамейки и энергосберегающие светильники.

В Савелках благоустроена территория вокруг знаменитого "дома-флейты". В 2019 году завершился этап возведения бульварной зоны и сквера "Флейта", а в 2021-м доделали территорию со стороны Савелкинского проезда. Там вымостили тротуар, поставили лавочки отремонтировали площадки для выгула собак и занятия спортом.

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Там же мэрия обустроила зону отдыха в 5-м микрорайоне, который расположен посреди соснового леса на 37-м километре Ленинградского шоссе. Популярную пешеходную дорожку квартала сделали полноценной прогулочной зоной, установили новые скамейки, фонари и клумбы. В скором времени тут также будут обустроены 8 детских и спортплощадок, где появится новое современное оборудование.

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В Зеленограде также был обновлен регбийный стадион, где тренируется местная молодежная команда. Рядом появились спортивная площадка, воркаут-зона, зоны для игры в теннис и баскетбол, а на футбольном поле уложили искусственный газон.

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В Матушкино сделали зону отдыха на Березовой аллее. Там обновили 5 детских и 5 спортивных площадок, отремонтировали дорожки, установили новые лавочки и фонари, высадили 20 деревьев и 1400 кустарников.

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"Благодаря реализации новых проектов создания качественного общественного пространства Зеленоград стал еще более уютным и комфортным для жизни", - резюмировал мэр.

Как писал Ruposters, ранее Собянин представил программу благоустройства районов на Западе столицы.