Совет Федерации запустит флешмоб благодарности учителям

00:37 Автор: Светлана Заверняева

Совет Федерации планирует с помощью СМИ и соцсетей запустить в регионах флешмоб благодарности учителям, рассказала глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в интервью «Парламентской газете».

Как отметила сенатор, в России не хватает пропаганды труда педагога. «Сегодня почти нет светлых фильмов о школе и современном учителе. А сколько у нас педагогов, о которых можно так увлекательно рассказать в прайм-тайм!», — сказала глава профильного комитета. Она напомнила, что президент РФ предложил объявить 2023 год Годом педагога. В преддверии Года педагога Совет Федерации планирует с помощью парламентских СМИ, соцсетей запустить флешмоб, посвящённый российским учителям. Лилия Гумерова выразила надежду, что к этой акции подключатся регионы, жители которых расскажут о своих любимых учителях. «По итогам, обязательно опубликуем галерею портретов педагогов и самые интересные рассказы», — поделилась планами сенатор.

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