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Стартовал Профессорский форум – 2021 «Наука и технологии XXI века: тренды и перспективы»

Стартовал Профессорский форум – 2021 «Наука и технологии XXI века: тренды и перспективы»

Стартовал Профессорский форум – 2021 «Наука и технологии XXI века: тренды и перспективы», сообщает пресс-служба Года науки и технологий в России.

Форум пройдет с 27 сентября по 30 октября. В рамках мероприятия состоится церемония вручения Общенациональных премий «Профессор года 2021», «Декан года 2021» и «Ректор года 2021».

Участники форума обсудят роль профессора в развитии научных школ, научных стратегиях вузов, поддержку университетских исследований, развитие молодежного спорта и продвижении российской науки, а также поговорят о профессионально-общественной аккредитации вузов как инструменте повышения качества образования.

«Проводя Профессорский форум, мы ставим перед собой несколько целей. Главная – это наша ежегодная экспертная оценка всех тех трендов, изменений, реформ, которые происходят в системе российского образования и науки. Мы предлагаем свои идеи, коррективы в государственную политику в сфере науки и образования. Вторая цель – обсуждение в рамках наших отраслевых и проблемных секций конкретных вопросов по повышению эффективности научной, образовательной деятельности в наших вузах, ведомствах, профессиональных, научных организациях. Еще одна важная цель – популяризация и повышение престижа преподавателей высшей школы», – сказал председатель Российского профессорского собрания Владислав Гриб.

Организатором мероприятия выступает Российское профессорское собрание.

# Общество
По материалам: edu.ru

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