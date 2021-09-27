Том Хиддлстон впервые вышел в свет со своей возлюбленной Зави Эштон

Вадим Карасев

40-летний Том Хиддлстон и 37-летняя Зави Эштон официально подтвердили свой роман. Вчера пара впервые вместе вышла в свет — влюбленные появились на торжественной церемонии Tony Awards в Нью-Йорке.

На красной дорожке пара позировала вместе со своим коллегой Чарли Коксом, но уже на церемонии награждения они фотографировались вдвоем.





Чарли Кокс, Зави Эштон и Том ХиддлстонТом Хиддлстон и Зави Эштон

Хиддлстон и Эштон познакомились в 2019 году — они вместе играли в бродвейском спектакле "Предательство" в Вест-Энде. Вскоре их отношения из рабочих переросли в романтические, и они стали встречаться. В прошлом году стало известно, что звезда сериала "Локи" и его возлюбленная съехались после нескольких месяцев отношений и теперь живут вместе в Атланте.

Источники, близкие к паре, говорят, что влюбленные прекрасно друг другу подходят и предпочитают тихую размеренную жизнь вдали от мира шоу-бизнеса.













Говорят, что так долго Том держал отношения с Зави в секрете из-за повышенного внимания к его предыдущему роману с Тейлор Свифт.

Он параноидально относится к своей личной жизни после отношений с Тейлор Свифт, поэтому пошел на многое, чтобы сохранить этот роман в тайне,

— отмечал источник.

Актер признавался, что после разрыва с Тейлор он понял, что его внутренний мир нуждается в защите, поэтому теперь личную жизнь напоказ не выставляет.









Мариана Панкина