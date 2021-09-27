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Тренер "Зенита" назвал причины неудач отечественных клубов в еврокубках

Тренер "Зенита" назвал причины неудач отечественных клубов в еврокубках

Итальянский тренер "Зенита" по физподготовке Андреа Сканавино рассказал о причинах неудач российских клубов в еврокубках. По его мнению, есть проблемы и с игроками, и с организацией тренировочного процесса в стране.

"Что касается более высоких скоростей в Европе, они выбирают себе в команды футболистов с подобными характеристиками. Взять тот же "Ред Булл Зальцбург". Они специально покупают скоростных футболистов. Плюс в России, повторюсь, огромные расстояния. Например, если у тебя три матча в неделю и тебе надо лететь три часа, чтобы сыграть в РПЛ, а потом лететь три часа, чтобы сыграть в Лиге чемпионов, это не может не сказаться на футболистах", — цитирует его слова Sport24.

Также он считает, что отечественные спортсмены не могут проводить тренировки в условиях, доступных европейским футболистам. Отсутствие времени и хорошей ротации сказывается на результатах, заключил Сканавино.

Ты не можешь тренироваться в тех же условиях, что и европейцы. На это просто нет времени, нужно восстанавливать игроков. К тому же сложно обеспечить хорошую ротацию, когда у тебя 13 игроков примерно одного уровня плюс молодежь. Я уже рассказывал про сборную Италии, где мы делали пять замен и это не сказывалось на качестве игры.

Как писал Ruposters ранее, у сборной России по хоккею появился новый тренер. 

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По материалам: uposters.ru

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