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Ученые подсчитали заболеваемость кошек Московской области инфекционной анемией

Ученые подсчитали заболеваемость кошек Московской области инфекционной анемией

Сотрудники Курчатовского института, проанализировав образцы крови 753 домашних кошек из Москвы и Московской области, выяснили, что почти 14 % из них заражены бактериями рода Mycoplasma, поражающими красные кровяные клетки. Развившаяся в результате анемия способна привести к смерти животного. В статье, опубликованной в журнале Preventive Veterinary Medicine, авторы приводят статистику по различным штаммам микоплазм и обсуждают роль сопутствующих заболеваний. Проведенное исследование стало первым не только в России, но и в целом в Восточной Европе, а полученная информация крайне важна для выбора тактики лечения.

Гемотропные микоплазмы встречаются у многих видов млекопитающих, в том числе и у человека. Прикрепляясь к поверхности эритроцитов, они разрушают их, вызывая анемию той или иной степени тяжести. У кошек чаще всего встречаются три представителя этой группы микроорганизмов: Mycoplasma haemofelis, Candidatus Mycoplasma haemominutum и Candidatus Mycoplasma turicensis. Наиболее опасная из них M. haemofelis (ранее называемая «штаммом из Огайо» или крупной формой Haemobartonella felis). У некоторых кошек заболевание протекает в очень острой форме, порой с летальным исходом. Candidatus Mycoplasma haemominutum (также известна как малая форма H. felis или «калифорнийский штамм») и Candidatus Mycoplasma turicensis чаще всего не проявляют себя заметно у здоровых животных, однако могут представлять опасность для кошек со сниженным иммунитетом. Сопутствующие заболевания — например, вирусный иммунодефицит или вирусная лейкемия — могут усугубить тяжесть протекания инфекции.

Чтобы выяснить степень зараженности кошек гемотропными микоплазмами, ученые исследовали образцы их крови. Применявшийся ранее метод оптической микроскопии мазков крови, несмотря на простоту и доступность, не лишен недостатков: в определенной фазе болезни микроорганизмы не могут быть обнаружены. Кроме того, с помощью микроскопии довольно трудно понять, какая именно разновидность микоплазмы перед нами. Поэтому авторы использовали  метод полимеразной цепной реакции (ПЦР-РВ) в реальном времени. ПЦР-РВ основан на том, что если в образце присутствует интересующая нас ДНК, то, создав подходящие условия, можно запустить процесс многократного копирования. Для этого процесса необходима определенная температура, инициирующий строительство фермент полимераза, «кирпичики»-нуклеотиды и начальные фрагменты для «затравки», чтобы строились именно те цепочки ДНК, которые необходимо обнаружить. В результате концентрация цепочек искомой ДНК возрастет. Чтобы сделать их заметными, авторы использовали молекулярные зонды — короткие фрагменты ДНК, способные присоединяться к копируемым участкам. Зонды связаны с флуорецентными красителями, которые начинают испускать свет определенной длины волны при взаимодействии с «мишенью». Интенсивность свечения возрастает с увеличением концентрации искомой ДНК.

Поскольку ДНК разных штаммов микоплазмы связывается с разными зондами, ученые смогли подсчитать частоту встречаемости различных патогенов. Из 13,8 % больных животных больше половины (7,6 %) оказались заражены опасной M.haemofelis. На долю Candidatus Mycoplasma haemominutum пришлось 5,5 %, Candidatus Mycoplasma turicensis — 0,7 %, причем 0,1 % кошек оказались носителями обоих видов микоплазмы. 

«В настоящее время использованная в работе тест-система вышла на стадию коммерческого производства и выпускаются аффилированной с НИЦ "Курчатовский институт — Институт молекулярной генетики" фирмой "Нанодиагностика", — поясняет руководитель центра клеточных и генных технологий Владимир Демкин. — Эта тест-система является уникальной не только в России, но и в мире, так как в ходе одной реакции мы можем не только диагностировать микоплазмоз, но и сразу идентифицировать вид возбудителя».

В целом показатели заболеваемости и частота различных штаммов у кошек Москвы и Московской области оказались близки к общеевропейским. Кроме того, выяснилось, что среди зараженных гемотропными микоплазмами особей процент носителей вируса иммунодефицита выше почти в два раза (17,6 % против 6,7 %). Хотя кошки со сниженным иммунитетом действительно могут быть более уязвимыми перед инфекцией, ученые подчеркивают, что для окончательных выводов необходимо исследовать большее количество животных.

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По материалам: polit.ru

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