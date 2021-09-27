Украина пригрозила Венгрии остановить транзит газа

Вадим Карасев

Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил в Facebook, что власти могут значительно снизить или даже полностью остановить транзит газа в Венгрию через украинскую территорию.

"Яркий пример политики Кремля в отношении Украины — как только появится техническая возможность обойти Украину в газовом транзите, "Газпром" запускает газ через более длинные, но собственные транзитные газопроводы. "Северный поток — 2" создает критические риски существующего транзита через Украину", — отметил он.

27 сентября "Газпром" заключил с Венгрией новый договор на поставку газа. Теперь Россия будет поставлять этой стране 4,5 миллиарда кубометров сырья в год в течение 15 лет. Соглашение должно вступить в силу 1 октября, и оно предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

МИД Украины выразил разочарование и удивление в связи с подписанием этого контракта. Его посчитали принятым в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям. Киев запланировал обратиться в Еврокомиссию с просьбой оценить российско-венгерское соглашение на предмет соответствия законодательству Евросоюза.