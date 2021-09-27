Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Украина пригрозила Венгрии остановить транзит газа

Украина пригрозила Венгрии остановить транзит газа

Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил в Facebook, что власти могут значительно снизить или даже полностью остановить транзит газа в Венгрию через украинскую территорию.

"Яркий пример политики Кремля в отношении Украины — как только появится техническая возможность обойти Украину в газовом транзите, "Газпром" запускает газ через более длинные, но собственные транзитные газопроводы. "Северный поток — 2" создает критические риски существующего транзита через Украину", — отметил он.

27 сентября "Газпром" заключил с Венгрией новый договор на поставку газа. Теперь Россия будет поставлять этой стране 4,5 миллиарда кубометров сырья в год в течение 15 лет. Соглашение должно вступить в силу 1 октября, и оно предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

МИД Украины выразил разочарование и удивление в связи с подписанием этого контракта. Его посчитали принятым в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям. Киев запланировал обратиться в Еврокомиссию с просьбой оценить российско-венгерское соглашение на предмет соответствия законодательству Евросоюза.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Украина пригрозила Венгрии остановить транзит газа
Украина пригрозила Венгрии остановить транзит газа
"За эти деньги можно накормить семьи": в сети критикуют люксовый образ Меган Маркл во время визита в Гарлем
"За эти деньги можно накормить семьи": в сети критикуют
Первая встреча, тайные свидания и романтические традиции: история любви Джорджа и Амаль Клуни
Первая встреча, тайные свидания и романтические традиции: история
YouTube запретил своим пользователям оспаривать результаты выборов в США и Германии
YouTube запретил своим пользователям оспаривать результаты выборов в
В столице начался прием заявок на участие в Турнире имени М.В. Ломоносова для школьников
В столице начался прием заявок на участие в Турнире имени М.В.
В школы Вологодской области поступило более 3,5 тысячи компьютеров
В школы Вологодской области поступило более 3,5 тысячи компьютеров
Более 1500 методик преподавания разных предметов представили финалисты конкурса «Учитель года России – 2021»
Более 1500 методик преподавания разных предметов представили
В Подмосковье «Уроки цифры» охватят свыше 450 тыс. школьников
В Подмосковье «Уроки цифры» охватят свыше 450 тыс. школьников
Принцесса Мария Астрид Лихтенштейнская вышла замуж
Принцесса Мария Астрид Лихтенштейнская вышла замуж
Тренер "Зенита" назвал причины неудач отечественных клубов в еврокубках
Тренер "Зенита" назвал причины неудач отечественных клубов
Для борьбы с блохами у луговых собачек предложили использовать патогенные грибки
Для борьбы с блохами у луговых собачек предложили использовать
Кэндис Свейнопол и Ирина Шейк с накладными ушами на показе Burberry
Кэндис Свейнопол и Ирина Шейк с накладными ушами на показе Burberry

Топ на сегодня

Сербия стягивает войска к границе с Косово, НАТО не намерено вмешиваться
Сербия стягивает войска к границе с Косово, НАТО не намерено
Названы категории россиян, которым повысят зарплату с 1 октября
Названы категории россиян, которым повысят зарплату с 1 октября
Премьер Мали обратился к российским ЧВК из-за Франции
Премьер Мали обратился к российским ЧВК из-за Франции
Энергетика рыжих котов: действительно ли они приносят удачу
Энергетика рыжих котов: действительно ли они приносят удачу
Лунный день сегодня 27 сентября 2021 года
Лунный день сегодня 27 сентября 2021 года

Еще по теме

Киев рассчитывает на решение арбитража по транзиту газа до июня - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Нафтогаз: транзит газа через Украину значительно сократился
«Газпром» увеличил транзит газа через Украину почти на четверть
СМИ сообщили о неспособности «Газпрома» обойтись без транзита газа через Украину