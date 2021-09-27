Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В 2024 году во всех сельских школах Якутии появятся «Точки роста»

В 2024 году во всех сельских школах Якутии появятся «Точки роста»

В 2024 году во всех сельских школах Якутии появятся «Точки роста»

В 2024 году во всех сельских школах Якутии появятся «Точки роста» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Республики Саха (Якутия). 

В 2021 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 111 общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия) начали свою деятельность центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 27 сентября, в День государственности Республики Саха (Якутия), Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) объявлен Единый день открытия центров «Точка роста».

«Сегодня, в День государственности Якутии, в нашей республике открываются 111 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Во всех регионах России работают уже около девяти тысяч таких центров. Мы и далее продолжим реализацию работы в данном направлении: в 2022 и 2023 годах «Точки роста» появятся в 110 школах, в 2024 году – в 64 учебных заведениях», – отметил заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Сергей Местников.

«Открытие «Точек роста» в сельских школах позволит нам сделать еще один шаг к тому, чтобы выровнять уровень образования в городе и на селе. Подобные центры станут нашей опорой в поступательном движении к повышению качества образования. К 2024 году «Точки роста» появятся во всех сельских школах», – сказал министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил Сивцев.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Более 45 тысяч детей Томской области отдохнули в летних лагерях и санаториях
Более 45 тысяч детей Томской области отдохнули в летних лагерях и
В 2024 году во всех сельских школах Якутии появятся «Точки роста»
В 2024 году во всех сельских школах Якутии появятся «Точки роста»
Образовательная программа для российских школьников «Атомный урок» стартует 28 сентября
Образовательная программа для российских школьников «Атомный урок»
Финал конкурса «Мастер года» пройдет в Московской области
Финал конкурса «Мастер года» пройдет в Московской области
Министр просвещения Сергей Кравцов встретился с победителями и лауреатами конкурса «Воспитатель года России»
Министр просвещения Сергей Кравцов встретился с победителями и
В школах Иркутска появились "наркопосты"
В школах Иркутска появились "наркопосты"
«Океан» примет первую осеннюю смену
«Океан» примет первую осеннюю смену
В Ефремове Тульской области открылся центр цифрового образования детей «IT-куб»
В Ефремове Тульской области открылся центр цифрового образования
Стартовал Профессорский форум – 2021 «Наука и технологии XXI века: тренды и перспективы»
Стартовал Профессорский форум – 2021 «Наука и технологии XXI века:
Анна Кузнецова будет курировать вопросы семьи и детства в Госдуме
Анна Кузнецова будет курировать вопросы семьи и детства в Госдуме
«Артек» принял участие в мероприятиях Всероссийского дня «Кросс нации»
«Артек» принял участие в мероприятиях Всероссийского дня «Кросс нации»
В Курчатовском институте стартовали «Университетские среды для учителей»
В Курчатовском институте стартовали «Университетские среды для

Топ на сегодня

Китайский дипломат предложил быть готовыми первыми применить ядерное оружие против США
Китайский дипломат предложил быть готовыми первыми применить ядерное
Звездный Instagram: от пляжей до Недели моды — где наши герои проводят сентябрь
Звездный Instagram: от пляжей до Недели моды — где наши герои
У Зеленского увидели военный паритет России и Украины
У Зеленского увидели военный паритет России и Украины
Генсек ООН заявил о близости человечества к ядерному уничтожению
Генсек ООН заявил о близости человечества к ядерному уничтожению
Сербия стягивает войска к границе с Косово, НАТО не намерено вмешиваться
Сербия стягивает войска к границе с Косово, НАТО не намерено

Еще по теме

В школах Северной Осетии прошел марафон открытий центров «Точка роста»
Центры «Точка роста» открылись в 26 сельских школах Карачаево-Черкесии
В Калининградской области в 2021 году заработают 20 центров «Точка роста»
В Бурятии в новом учебном году создадут еще 95 центров «Точка роста»