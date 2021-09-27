В 2024 году во всех сельских школах Якутии появятся «Точки роста»

В 2024 году во всех сельских школах Якутии появятся «Точки роста» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Республики Саха (Якутия).

В 2021 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 111 общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия) начали свою деятельность центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 27 сентября, в День государственности Республики Саха (Якутия), Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) объявлен Единый день открытия центров «Точка роста».

«Сегодня, в День государственности Якутии, в нашей республике открываются 111 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Во всех регионах России работают уже около девяти тысяч таких центров. Мы и далее продолжим реализацию работы в данном направлении: в 2022 и 2023 годах «Точки роста» появятся в 110 школах, в 2024 году – в 64 учебных заведениях», – отметил заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Сергей Местников.

«Открытие «Точек роста» в сельских школах позволит нам сделать еще один шаг к тому, чтобы выровнять уровень образования в городе и на селе. Подобные центры станут нашей опорой в поступательном движении к повышению качества образования. К 2024 году «Точки роста» появятся во всех сельских школах», – сказал министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил Сивцев.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.