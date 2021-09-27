В Ефремове Тульской области открылся центр цифрового образования детей «IT-куб»

В Ефремове Тульской области открылся центр цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает издание «Тульская пресса».

Он работает в рамках нацпроекта «Образование».

Центр открыт на базе химико-технологического техникума.

«Сегодня значимый день для нашего города – открытие центра цифрового образования «IT-куб». Здесь вы сможете улучшить свои знания, которые станут для вас хорошим багажом в дальнейшей жизни», – обратился к школьникам глава городской администрации Сергей Балтабаев.

Таких центров в области всего два – в городе Болохово Киреевского района и в Ефремове.

«Центр готов полностью: отремонтированы помещения, закуплены мебель, оборудование, учреждение укомплектовано кадрами, дети уже занимаются. Надежды, которые были возложены на техникум с созданием центра, будут оправданы, и основная цель – обучение цифровым технологиям – обязательно будет реализована», – сказал директор химико-технологического техникума Владимир Фомин.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.