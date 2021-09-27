В Курчатовском институте стартовали «Университетские среды для учителей»

В Курчатовском институте стартовали «Университетские среды для учителей», сообщает официальный сайт Года науки и технологий в России.

В рамках проекта представители научных центров и вузов проводят семинары, лекции и мастер-классы для преподавателей столичных школ.

Для московских педагогов подготовлены 20 занятий и весьма широкий круг тем – от термоядерных установок до исследований памяти, от генетики до робототехники. Большинство встреч пройдут в онлайн-формате, для участия необходима предварительная регистрация.