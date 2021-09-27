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В Москве начался пятый фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры

В Москве начался пятый фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры

В Москве начался пятый фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры, сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

В качестве спикеров фестиваля выступят сотрудники и приглашенные эксперты Департамента финансов Москвы, Банка России, кандидаты и доктора наук, преподаватели ведущих вузов столицы, а также предприниматели и общественные деятели.

В прошлом учебном году к фестивалю присоединились 144 тысячи человек.

Онлайн-площадки фестиваля начнут работать и в четырех ведущих вузах столицы. Интерактивные викторины, вебинары, семинары и видеоуроки слушатели найдут на официальных страницах Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, Московского городского университета управления Правительства Москвы, Финансового университета при Правительстве РФ и Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ.

Кроме того, с 29 сентября по 1 октября в онлайн-режиме ученики 6–11-х классов узнают от специалистов Банка России, как начать свой бизнес и составить личный финансовый план.

Также 25 сентября в Москве открылась регистрация на чемпионат финансовых компетенций для старшеклассников FinSkills. Принять участие в нем могут школьники в возрасте от 14 до 18 лет. Ребятам предложат воспользоваться банком видеоматериалов и подключиться к серии онлайн-занятий с экспертами финансового рынка. Участники проекта посостязаются друг с другом в прохождении тестовых заданий и решении практических задач.

Чемпионат FinSkills поможет сформировать финансовые навыки, научиться достигать финансовых целей и работать с правовыми нормами, а также грамотно отстаивать свои права и получить знания о работе фондового рынка. Итоги чемпионата подведут в конце года.

Организаторы фестиваля – Правительство Москвы и Банк России. Мероприятие проходит при участии Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России. Партнерами мероприятия выступают Управление уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве, Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, а также ведущие экономические вузы, экспертные и общественные организации.

Чемпионат FinSkills организует Городской методический центр Департамента образования и науки в партнерстве со столичным Департаментом финансов и Банком России.

# Общество
По материалам: edu.ru

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