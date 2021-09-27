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В Подмосковье открылись еще 123 образовательных центра «Точка роста»

В Подмосковье открылись еще 123 образовательных центра «Точка роста»

В Подмосковье открылись еще 123 образовательных центра «Точка роста» Минпросвещения России, новые центры заработали в более чем 40 городских округах, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

«Точки роста» открываются в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

«Теперь в регионе 242 таких центра», – отметила заместитель председателя Правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, главная задача центров – обеспечить равные условия для получения качественного образования вне зависимости от места проживания ребят.

«Это важный федеральный проект, он позволяет ребятам даже из отдаленных территорий обучаться с использованием передовых технологий: цифровых лабораторий по физике, химии и биологии, роботов-манипуляторов, конструкторов для  программирования. До конца 2024 года мы откроем еще свыше 500 центров, таким образом, во всех сельских школах появится «Точка роста», – сообщила Ирина Каклюгина.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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