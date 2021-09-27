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В Подмосковье «Уроки цифры» охватят свыше 450 тыс. школьников

В Подмосковье «Уроки цифры» охватят свыше 450 тыс. школьников

В Подмосковье «Уроки цифры» охватят свыше 450 тысяч школьников, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

«С 27 сентября  по 10 октября цифровым навыкам обучатся более 450 тысяч ребят из свыше чем одной тысячи школ региона. В этот раз уроки будут посвящены искусственному интеллекту и машинному обучению», – сказала заместитель председателя Правительства Московской области – министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина.

Принимать участие в уроках будут обучающиеся с 1-го по 11-й класс.

«Мы традиционно участвуем в проекте «Урок цифры». Это уникальная возможность для ребят узнать много нового о цифровом пространстве. Что важно, весь материал адаптирован под разные возрастные группы, чтобы занятия были доступны и интересны школьникам любого возраста. В регионе также проходят и открытые уроки, например, в таком формате 29 сентября урок пройдет для десятиклассников Сергиево-Посадского физико-математического лицея», – уточнила Ирина Каклюгина.

Проект «Урок цифры» представляет собой цикл уроков информатики с практической тренировкой навыков программирования. Каждый из них посвящен определенной теме и направлен на развитие цифровых знаний и навыков в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

# Общество
По материалам: edu.ru

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