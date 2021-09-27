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В России стартовали испытания конкурса «Учитель года России – 2021»

В России стартовали испытания конкурса «Учитель года России – 2021»

В Ростове-на-Дону стартовали очные испытания федерального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021». Они проходят на базе лицея № 11. В первый день финалистам предстоит испытание «Методическая мастерская».

На «Методической мастерской» в течение 15 минут конкурсанты продемонстрируют свою методическую компетентность и поделятся опытом обучения и воспитания. Затем у педагогов есть 10 минут для ответа на вопросы членов жюри.

Во время этого испытания оцениваются актуальность и результативность, научная корректность и методическая грамотность (в том числе в использовании электронных средств обучения), информационная, коммуникативная и языковая культура.

28 сентября стартует конкурсное испытание «Урок», после которого будут определены 15 лауреатов. По итогам испытаний «Классный час» и «Мастер-класс» жюри выберет пятёрку призёров конкурса.

Победитель будет выбран по итогам конкурсного испытания «Пресс-конференция «Вопрос учителю года», которое пройдёт в Москве 4 октября на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров – представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов.

Объявление победителя конкурса «Учитель года России – 2021» состоится на торжественном концерте в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября. Он получит главный приз конкурса – Большого хрустального пеликана – и станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.

# Общество
По материалам: edu.ru

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