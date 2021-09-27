В Ростове-на-Дону стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021»

В Ростове-на-Дону стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021». Это один из самых значимых и масштабных в России конкурсов педагогического мастерства, который проводится уже более 30 лет.

«Учитель года России» стал смотром достижений и находок наших педагогов, площадкой для обмена опытом, источником вдохновения для всех, кто имеет отношение к образованию и воспитанию. Думаю, что в росте престижа профессии учителя, конкурса в педагогические вузы есть заслуга и этого состязания. Надеюсь, что оно будет и дальше привлекать в наши ряды талантливую, ответственную молодёжь, готовую посвятить свою жизнь интересной творческой работе», – сказал Министр просвещения России Сергей Кравцов, обращаясь к участникам конкурса.

Он отметил, что сегодня учителю важно владеть современными инструментами и технологиями, умело сочетать великие достижения педагогов прошлого, традиционные подходы с передовым опытом и новыми трендами в образовании.

«Уникальность нашего конкурса в том, что, зародившись в СССР, пережив сложные годы перестройки, он и сегодня остаётся одним из востребованных конкурсов педагогического мастерства. На конкурсе выросла и сформировалась замечательная когорта профессионалов, а по всей стране в конкурсном движении принимают участие тысячи и тысячи педагогов», – отметила председатель Общероссийского Профсоюза образования Галина Меркулова.

Победитель конкурса «Учитель года России – 2020» Михаил Гуров подчеркнул, что «конкурс дает возможность транслировать опыт, делиться им с коллегами, учить, учиться, дружить, общаться и находить единомышленников».

Конкурсные испытания пройдут на площадках лицея № 11, Ростовского государственного музыкального театра и исторического парка «Россия – Моя история».

Педагоги покажут своё мастерство в ходе прохождения конкурсных испытаний «Методическая мастерская», «Урок», после чего будут определены 15 лауреатов. По итогам испытаний «Классный час» и «Мастер-класс» жюри выберет пятёрку призёров конкурса.

Победитель будет выбран по итогам конкурсного испытания «Пресс-конференция «Вопрос учителю года», которое пройдёт в Москве 4 октября на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров – представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов.

С 4 по 10 октября пройдёт всероссийская Учительская неделя, которая будет включать в себя мероприятия, посвящённые профессии учителя и направленные на её популяризацию. Педагоги примут участие в известных теле- и радиопроектах. Кульминацией Учительской недели станет первый Всероссийский форум классных руководителей.

Объявление победителя конкурса «Учитель года России – 2021» состоится на торжественном концерте в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября. Он получит главный приз конкурса – Большого хрустального пеликана – и станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.

На заседании президиума Государственного Совета по образованию в августе текущего года учитель года России – 2018 Алихан Динаев обратился к Президенту России Владимиру Путину с предложением об увеличении числа номинаций в конкурсе.

В этом году впервые конкурс «Учитель года России» проводится при поддержке государственных и коммерческих компаний и организаций, таких как Mail.ru group, госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос», «Сибур», «Большая перемена», «Яндекс», МГЛУ, Политехнический музей, «Учи.ру», мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», «Сферум», издательство «Русское слово» и Центр повышения квалификации «Образование – Русское слово», Русское географическое общество, «Коптер Экспресс», R:ED-Robotics Education, Storytel, BRAUBERG, Viber. Генеральными партнёрами конкурса стали Банк ВТБ и Группа компаний «Просвещение».

Всероссийский конкурс «Учитель года России» был и остаётся одним из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики. Конкурс важен не только для педагогических работников, он становится механизмом популяризации профессии и повышения статуса учителя, демонстрирует всей стране достижения системы образования и перспективы её развития.

В 2021 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» проходит 32-й раз. Испытания федерального этапа организованы в Ростове-на-Дону. Такую возможность Ростовская область получила благодаря победе учителя математики Лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону Михаила Гурова в конкурсе «Учитель года России – 2020», финал которого проходил в Волгограде.

Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России» – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».