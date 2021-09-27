В школах Иркутска появились "наркопосты"

Вадим Карасев

В школах Иркутска появились общественные посты "Здоровье+". С помощью этого нововведения планируется формировать у учащихся негативное отношение к употреблению наркотических и психоактивных веществ, сообщила пресс-служба администрации города.

"Это общественный орган, который проводит первичную профилактическую работу в школах: помогает учащимся выработать навыки здорового образа жизни, сформировать психологическое неприятие употребления наркотических и психоактивных веществ", - рассказал начальник департамента образования мэрии Олег Ивкин.

В рамках проекта разрабатываются буклеты, проводятся лекции, встречи, дни здоровья, организуются мероприятия по раннему выявлению потребления наркотиков. В состав постов входят руководство школы, социальные педагоги, психологи, медработники, родители и сами школьники.

Проверка добровольная. Тестирование проходит только с согласия родителей. Но мы видим важность такой работы. Это необходимо, чтобы на ранних этапах выявить ребят из групп риска.

Ранее Ruposters писал, что в Париже хотят открыть официальные притоны для наркоманов. По мнению столичных властей, это должно снизить потребление запрещенных веществ на улицах.