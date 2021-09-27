В школы Вологодской области поступило более 3,5 тысячи компьютеров

В школы Вологодской области поступило более 3,5 тысячи единиц компьютерного оборудования, сообщает областная общественно-политическая газета «Премьер – новости за неделю» со ссылкой на пресс-службу Правительства Вологодской области.

В 2019 году цифровая образовательная среда внедрена в 17 школах, в 2020 году в проекте участвовали 78 школ, 23 колледжа и техникума. В следующие три года еще 171 школа обновит материально-техническую базу. Таким образом, за шесть лет реализации проекта цифровую трансформацию пройдут 80% школ области и 26 средних специальных учебных заведений.

«Сегодня мы уже видим самые главные результаты цифровизации – повышение качества образования. Видим и повышение интереса молодежи к обучению. Важно, что цифровая трансформация обучения – это не переход к дистанционному общению и обучению. В первую очередь это новые возможности цифрового обучения», – сообщила заместитель губернатора области Лариса Каманина.

«За два года реализации проекта обучение прошли более 700 человек. В 2021 году образовательные курсы организованы для 120 педагогических работников. В каждой школе, получающей оборудование, повышение квалификации пройдут десять педагогов, которые в дальнейшем смогут передавать полученные знания учителям своей школы. Сегодня практически в каждой школе, которая подлежит цифровой трансформации в этот период, есть команда педагогов, повысивших свою квалификацию», – сказала Лариса Каманина.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.