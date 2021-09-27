В США заявили об усталости от темы Украины

Вадим Карасев

Тема Украины больше не считается приоритетной в Вашингтоне и не будет подниматься на переговорах с российской стороной, заявил в интервью "Известиям" профессор Йельского университета, бывший советник Джорджа Буша-младшего Томас Грэм.

По его словам, президент США Джо Байден не стал возвращать Украину в список ключевых переговорных тем с Россией, поскольку на Западе устали от нее.

"В США есть усталость от Украины, да и на Западе в целом. Украине сегодня самое главное — решить внутриполитические и экономические проблемы. Украинское общество должно сосредоточиться на этих вопросах, на их решении", - объяснил политолог.

Вторая причина, по которой Украина пропала из повестки, заключается в желании Байдена сохранить статус-кво с Россией.

"Он понимает, что возможность продвижения по украинской тематике крайне ограниченная и большого прогресса здесь не добиться. Поэтому он будет пытаться сохранить все как есть, чтобы не было резких движений ни в ту, ни в другую сторону. Его бы это устроило", - считает Грэм.

Недавний визит украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон подтвердил вялотекущее положение дел между США и Украиной. В частности, об этом говорит то, что лидеры в ходе переговоров даже не пытались как-то давить на Россию, добавил эксперт.