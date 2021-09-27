Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В столице начался прием заявок на участие в Турнире имени М.В. Ломоносова для школьников

В столице начался прием заявок на участие в Турнире имени М.В. Ломоносова для школьников

В столице начался прием заявок на участие в Турнире имени М.В. Ломоносова для школьников

В столице начался прием заявок на участие в Турнире имени М.В. Ломоносова для школьников, сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

Состязание пройдет 3 октября в онлайн-формате, в нем смогут принять участие ученики 6–11-х классов. Прием заявок открыт до 1 октября.

В этом году соревнование будет посвящено памяти основателя турнира – математика и педагога Николая Константинова.

Соревнования пройдут в онлайн-формате по восьми направлениям: по астрономии и науке о Земле, биологии, истории, лингвистике, литературе, математике, физике и химии. Выполнять задания можно по одной или нескольким дисциплинам.

В столице турнир организован при поддержке Департамента образования и науки города Москвы, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и других научных и образовательных организаций города. Оператором турнира является Центр педагогического мастерства.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В столице начался прием заявок на участие в Турнире имени М.В. Ломоносова для школьников
В столице начался прием заявок на участие в Турнире имени М.В.
В школы Вологодской области поступило более 3,5 тысячи компьютеров
В школы Вологодской области поступило более 3,5 тысячи компьютеров
Более 1500 методик преподавания разных предметов представили финалисты конкурса «Учитель года России – 2021»
Более 1500 методик преподавания разных предметов представили
В Подмосковье «Уроки цифры» охватят свыше 450 тыс. школьников
В Подмосковье «Уроки цифры» охватят свыше 450 тыс. школьников
Принцесса Мария Астрид Лихтенштейнская вышла замуж
Принцесса Мария Астрид Лихтенштейнская вышла замуж
Тренер "Зенита" назвал причины неудач отечественных клубов в еврокубках
Тренер "Зенита" назвал причины неудач отечественных клубов
Для борьбы с блохами у луговых собачек предложили использовать патогенные грибки
Для борьбы с блохами у луговых собачек предложили использовать
Кэндис Свейнопол и Ирина Шейк с накладными ушами на показе Burberry
Кэндис Свейнопол и Ирина Шейк с накладными ушами на показе Burberry
Китайским школьникам начали вшивать в форму отслеживающие чипы
Китайским школьникам начали вшивать в форму отслеживающие чипы
Более 45 тысяч детей Томской области отдохнули в летних лагерях и санаториях
Более 45 тысяч детей Томской области отдохнули в летних лагерях и
В 2024 году во всех сельских школах Якутии появятся «Точки роста»
В 2024 году во всех сельских школах Якутии появятся «Точки роста»
Образовательная программа для российских школьников «Атомный урок» стартует 28 сентября
Образовательная программа для российских школьников «Атомный урок»

Топ на сегодня

У Зеленского увидели военный паритет России и Украины
У Зеленского увидели военный паритет России и Украины
Генсек ООН заявил о близости человечества к ядерному уничтожению
Генсек ООН заявил о близости человечества к ядерному уничтожению
Сербия стягивает войска к границе с Косово, НАТО не намерено вмешиваться
Сербия стягивает войска к границе с Косово, НАТО не намерено
Хочу как в кино: самые запоминающиеся помолвочные кольца из фильмов
Хочу как в кино: самые запоминающиеся помолвочные кольца из фильмов
Названы категории россиян, которым повысят зарплату с 1 октября
Названы категории россиян, которым повысят зарплату с 1 октября

Еще по теме

Более 90 тысяч школьников приняли участие в Турнире имени М.В. Ломоносова
В Москве 4 октября пройдет Турнир имени М.В. Ломоносова
Сызранские школьники могут попробовать свои силы в турнире московского образовательного центра
В столице завершился второй тур олимпиады «Учитель школы большого города»