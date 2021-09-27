В столице начался прием заявок на участие в Турнире имени М.В. Ломоносова для школьников

В столице начался прием заявок на участие в Турнире имени М.В. Ломоносова для школьников, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Состязание пройдет 3 октября в онлайн-формате, в нем смогут принять участие ученики 6–11-х классов. Прием заявок открыт до 1 октября.

В этом году соревнование будет посвящено памяти основателя турнира – математика и педагога Николая Константинова.

Соревнования пройдут в онлайн-формате по восьми направлениям: по астрономии и науке о Земле, биологии, истории, лингвистике, литературе, математике, физике и химии. Выполнять задания можно по одной или нескольким дисциплинам.

В столице турнир организован при поддержке Департамента образования и науки города Москвы, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и других научных и образовательных организаций города. Оператором турнира является Центр педагогического мастерства.

