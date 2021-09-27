Великий князь Георгий Романов, потомок Николая II, женился на итальянке Ребекке Беттарини

Вадим Карасев

40-летний потомок дома Романовых, великий князь Георгий Романов, женился на своей 39-летней возлюбленной, итальянке Ребекке Беттарини. Регистрация брака пары прошла в Хамовническом загсе столицы. На скромной церемонии присутствовали только самые близкие, в том числе мать Георгия Мария Владимировна, которая носит титул Императрицы Всероссийской Марии I.





Ребекка Беттарини и Георгий Романов

На гражданской церемонии невеста не стала наряжаться в белое платье: на ней были серо-голубое платье с баской и синие лодочки. Образ завершали крупный сверкающий гребень в волосах и оригинальный букет из орхидей.

После официальной регистрации новобрачные отправились на небольшой банкет, где по русской традиции выпили водки и в присутствии гостей разрезали праздничный многоярусный торт. Само крупное торжество, по всей видимости, запланировано на 1 октября. В этот день новоиспеченные супруги обвенчаются в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.





О помолвке великого князя Георгия Романова с директором Российского императорского фонда Ребеккой Беттарини стало известно в январе этого года. На помолвку наследник дома Романовых подарил возлюбленной золотое кольцо с кабошоном из граната и двумя бриллиантами. Украшение досталось Георгию от матери, которая завещала сыну подарить его своей будущей невесте.





С Ребеккой Георгий знаком уже больше 10 лет, однако первое время их связывали исключительно рабочие отношения. В 2020 году в Петропавловском соборе Беттарини приняла православие, чтобы быть с возлюбленным одной веры. С того момента Ребекка носит имя Виктория Романова. В том же году она была возведена матерью Георгия Марией Владимировной в достоинство кавалерственной дамы Императорского ордена Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.

Для Георгия Романова этот брак стал первым, а о личной жизни Ребекки до встречи с ним ничего не известно. У избранницы великого князя хорошее образование: она знает четыре языка, а также пробует себя в качестве писательницы, выпуская книги под псевдонимом Георгина Перош. С 2019 года Ребекка живет в Москве вместе с любимым.





Сам Георгий Романов является сыном принца Прусского Франца-Вильгельма Гогенцоллерна и Марии Владимировны Романовой. Отец Марии Владимировны был двоюродным братом императора Николая II. Большую часть своей жизни Георгий провел в Европе и получил образование в Оксфордском университете. Раньше он занимал пост советника генерального директора компании "Норникель", а сейчас возглавляет благотворительный фонд продовольствия "Русь".

Первым новостью со Spletnik поделился блогер Svetusikislove.





Яна Марковская