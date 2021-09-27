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Володин посоветовал депутатам Госдумы VIII созыва вакцинироваться от коронавируса

Володин посоветовал депутатам Госдумы VIII созыва вакцинироваться от коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы Государственная Дума нового созыва не прерывала свою работу.

19:23  Автор: Ольга Шульга



Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал победившим на выборах в нижнюю палату VIII созыва вакцинироваться от коронавируса. Об этом спикер написал в своем Telegram-канале.

«Депутаты, исполняя свои полномочия, постоянно общаются с людьми, работая в избирательном округе. В зале пленарных заседаний находятся много времени со своими коллегами. Перевести коммуникации в иной формат, соблюдать все меры безопасности и дистанцию, чтобы не заразиться, сложно, да и невозможно. Выход один — вакцинироваться. Со своей стороны такое решение принял. Сегодня сделал очередную прививку», — сообщил спикер.

Вячеслав Володин подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы Государственная Дума нового созыва не прерывала свою работу. Особенно важно это сейчас, когда предстоит обсуждать главный финансовый закон страны — бюджет на следующую трёхлетку.

Володин ревакцинировался от коронавируса


«От его принятия зависит решение большого количества вопросов, которые волнуют граждан», — пояснил он.

В субботу, 25 сентября, президент Владимир Путин на встрече с лидерами партий, победивших на выборах в Госдуму, предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы VIII созыва. Также глава государства отметил, что среди главных задач, стоящих перед властью, свести до минимума уровень бедности в стране и повысить темпы роста экономики.



#вакцинация


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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