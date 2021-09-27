YouTube запретил своим пользователям оспаривать результаты выборов в США и Германии

Вадим Карасев

Сервис видеохостинга YouTube прописал в своих правилах запрет на контент, ставящий под сомнение результаты всех президентских выборов в США и недавних парламентских выборов в Германии.



Как сообщает Telegram-канал "Архипелаг Бигтех", цензоры предупредили о возможном расширении списка. Авторы поста предполагают, что туда постепенно войдут все "западные демократии со свободой слова".



Пока неизвестно, опубликует ли корпорация полный список стран, выборы в которых можно критиковать, чтобы пользователь уже не путался постоянно, а просто следовал указаниям администрации видеохостинга.

Ruposters писал, что Павел Дуров ранее возмутился цензурой Apple и Google.