"За эти деньги можно накормить семьи": в сети критикуют люксовый образ Меган Маркл во время визита в Гарлем

Вадим Карасев

Визит 40-летней Меган Маркл и 37-летнего принца Гарри в Нью-Йорк стал одним из самых обсуждаемых событий прошлой недели. Живое появление герцога и герцогини Сассекских на публике было почти флешбэком времен их королевских туров, когда Меган и Гарри еще не сложили с себя официальные полномочия. За несколько дней пара приняла участие во многих мероприятиях, так что публике было что обсудить. И один визит пары вызвал весьма бурную реакцию в соцсетях. Речь о приезде Меган и Гарри в Гарлем и встрече с местными школьниками.





Принц Гарри и Меган МарклМеган Маркл

Дело в том, что на публике в этом достаточно бедном районе Нью-Йорка Маркл появилась в кашемировом пальто Loro Piana стоимостью 5 840 долларов и брюках того же бренда за 1 685 долларов. А общая стоимость украшений Меган составляла примерно 387 тысяч долларов (туда, конечно, входили и драгоценности, которые герцогиня носит всегда, например, ее помолвочное кольцо, которое оценивается в 350 тысяч долларов, и часы Cartier стоимостью 23 тысячи долларов).





Многих пользователей сети возмутил модный выбор Меган для поездки в Гарлем, ведь Loro Piana является одним из самых люксовых и дорогих брендов, которые предпочитают в респектабельных кругах миллионеров. К тому же на улице в тот день было почти 22 градуса тепла, и явная необходимость в теплом кашемировом пальто точно отсутствовала. Стоит отметить, что подавляющее большинство детей, с которыми встречалась Меган, получают бесплатные обеды в школе, так как их семьи считаются малоимущими.

Невероятно! За эти деньги можно накормить десятки семей в том районе!

Она все еще считается аристократкой?

— написали пользователи твиттера.





Меган Маркл с учащимися школы в Гарлеме

В некоторых изданиях образ Меган сравнили с образом Мишель Обамы на церемонии инаугурации президента США Джо Байдена. Напомним, что тогда бывшая первая леди США также появилась в пальто и брюках похожего винного оттенка. Правда, ее модный выбор тогда хвалили, ведь Мишель поддержала молодого темнокожего американского дизайнера Серджио Хадсона.





Барак и Мишель Обама

Так что пользователи сети такого сравнения тоже не оценили.

Мишель выглядит прекрасно. А вот Меган "посмотрите на меня" Маркл — не особо,

— написал один из комментаторов.

Впрочем, кому-то такой "повтор" пришелся по душе.

Она косплеит образ Мишель на инаугурации, и я здесь, чтобы сказать, что это безупречно,

— выразил свое мнение один из пользователей соцсети.

Во время посещения школы Меган почитала ученикам свою детскую книгу "Скамейка", которую она выпустила в этом году. После она охотно позировала для фотографий со школьниками.

Надя Бесчетникова