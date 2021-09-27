"За эти деньги можно накормить семьи": в сети критикуют люксовый образ Меган Маркл во время визита в Гарлем
Визит 40-летней Меган Маркл и 37-летнего принца Гарри в Нью-Йорк стал одним из самых обсуждаемых событий прошлой недели. Живое появление герцога и герцогини Сассекских на публике было почти флешбэком времен их королевских туров, когда Меган и Гарри еще не сложили с себя официальные полномочия. За несколько дней пара приняла участие во многих мероприятиях, так что публике было что обсудить. И один визит пары вызвал весьма бурную реакцию в соцсетях. Речь о приезде Меган и Гарри в Гарлем и встрече с местными школьниками.
Дело в том, что на публике в этом достаточно бедном районе Нью-Йорка Маркл появилась в кашемировом пальто Loro Piana стоимостью 5 840 долларов и брюках того же бренда за 1 685 долларов. А общая стоимость украшений Меган составляла примерно 387 тысяч долларов (туда, конечно, входили и драгоценности, которые герцогиня носит всегда, например, ее помолвочное кольцо, которое оценивается в 350 тысяч долларов, и часы Cartier стоимостью 23 тысячи долларов).
Многих пользователей сети возмутил модный выбор Меган для поездки в Гарлем, ведь Loro Piana является одним из самых люксовых и дорогих брендов, которые предпочитают в респектабельных кругах миллионеров. К тому же на улице в тот день было почти 22 градуса тепла, и явная необходимость в теплом кашемировом пальто точно отсутствовала. Стоит отметить, что подавляющее большинство детей, с которыми встречалась Меган, получают бесплатные обеды в школе, так как их семьи считаются малоимущими.
Невероятно! За эти деньги можно накормить десятки семей в том районе!
Она все еще считается аристократкой?
— написали пользователи твиттера.
В некоторых изданиях образ Меган сравнили с образом Мишель Обамы на церемонии инаугурации президента США Джо Байдена. Напомним, что тогда бывшая первая леди США также появилась в пальто и брюках похожего винного оттенка. Правда, ее модный выбор тогда хвалили, ведь Мишель поддержала молодого темнокожего американского дизайнера Серджио Хадсона.
Так что пользователи сети такого сравнения тоже не оценили.
Мишель выглядит прекрасно. А вот Меган "посмотрите на меня" Маркл — не особо,
— написал один из комментаторов.
Впрочем, кому-то такой "повтор" пришелся по душе.
Она косплеит образ Мишель на инаугурации, и я здесь, чтобы сказать, что это безупречно,
— выразил свое мнение один из пользователей соцсети.
Во время посещения школы Меган почитала ученикам свою детскую книгу "Скамейка", которую она выпустила в этом году. После она охотно позировала для фотографий со школьниками.