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Желтый цвет: его значение, энергетика и польза

Желтый цвет: его значение, энергетика и польза

Каждый цвет уникален по энергетике. Желтый стоит особняком, поскольку у него почти нет побочных эффектов и он помогает людям становиться счастливее.


Мы уже рассказывали о некоторых позитивных оттенках, например, о розовом. Розовый цвет излучает добро и позитив, но он даже вполовину не так силен в этом плане, как желтый. Пришло время узнать все о самом добром цвете из всех.

Энергетика и значение желтого цвета

Это очень благоприятный оттенок. Сам по себе желтый ассоциируется у людей с добротой, солнцем, светом, оптимизмом. Он гармонизирует сознание и помогает избавляться от негативных программ, страхов, комплексов.

Когда вы находитесь в желтом помещении или носите желтую одежду, вы становитесь добрее и оптимистичнее. Невзгоды отходят на второй план, а им на смену приходят радость и жизнелюбие.

Желтый делает всех вокруг немного скромнее. С его помощью становится проще находить общий язык с людьми, появляется желание сделать что-то доброе.


Энергетику желтого оттенка можно использовать себе во благо в любой из дней недели — абсолютно не важно, плохой при этом астрологический прогноз или хороший.

Наблюдения показывают, что желтый выступает в роли одного из лучших миротворцев. Если вы часто ругаетесь со второй половинкой, этот цвет поможет вам исправить это, принеся в ваш дом мир и гармонию.

Побочные эффекты желтого цвета

Побочного воздействия у желтого оттенка попросту нет. Добро, которое он генерирует, заражает всех вокруг. Оно не снижает концентрации, не ставит палки в колеса. Позитивной энергии много не бывает, поэтому желтый оттенок всегда очень полезен. Поставьте себе картинку с обилием данного оттенка, чтобы никогда не унывать и легко переживать трудности и будничные невзгоды.

Совместимость желтого цвета

Этот цвет очень благоприятен, но, к сожалению, довольно слаб. Он отчасти совместим с белым, оранжевым, довольно неплохо сочетается по типу воздействия с зеленым. Сильнее всего желтый подавляется черным, синим, фиолетовым, красным.


Очень высока совместимость желтого цвета с платиновыми украшениями, а также с изделиями из дерева. Платина — самый спокойный металл, а дерево — это материал света и добра.

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По материалам: dailyhoro.ru

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