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Злостным нарушителям хотят запретить работать в такси

Злостным нарушителям хотят запретить работать в такси

Минтранс предложил запретить работать в такси злостным нарушителям правил дорожного движения. К этой категории ведомство относит водителей, систематически нарушающих ПДД и накопивших больше трех неоплаченных штрафов.

Об этом говорится в подготовленном министерством проекте федерального закона.

"К управлению легковым такси для осуществления перевозок пассажиров и багажа не допускается лицо, которое <...> имеет за период, предшествующий дню осуществления перевозки пассажиров и багажа легковым такси, более трех неуплаченных административных штрафов за административные правонарушения ‎в области дорожного движения", - сказано в документе.

Ограничение предполагается накладывать в том случае, если срок исполнения постановления истек. Также ведомство предлагает отстранять от работы таксистов, которых за последний год штрафовали или арестовывали за нарушение ПДД, а также лишали водительских прав.

Минтранс настаивает на введении аттестации для таксистов на знание местности, в рамках которой будут проверять, знают ли они расположение объектов здравоохранения, образования, спорта, достопримечательностей, органов государственной и местной власти. Кроме того, предлагается тестировать водителей на предмет знания правил поведения в случае ЧС. Документ, согласно пояснительной записке, призван исправить сложившуюся сейчас ситуацию, в которой компании фактически не несут ответственности за водителей, арендующих у них машины.

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По материалам: uposters.ru

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