АлтГПУ подписал соглашение о сотрудничестве с историческим парком «Россия – Моя история»

Алтайский государственный педагогический университет подписал соглашение о сотрудничестве с историческим парком «Россия – Моя история», сообщает пресс-служба АлтГПУ.

Соглашение подписали ректор университета Ирина Лазаренко и директор исторического парка Алексей Пронин.

«Россия – Моя история» – крупнейший цифровой проект, его задача как федерального проекта показать детям, что история нашей страны интересна, разнообразна. С этого года парки будут работать как региональные площадки Минпросвещения России. Я не могу разделить историю Новосибирска и Алтайского края, не хочется говорить: у вас или у нас. Это в целом у нас. Я знаком с археологической школой Алексея Павловича Уманского, с исследованиями вашей этнографической школы. И эти знания должны быть отражены в материалах парка. Уверен, что подписание соглашения – это начало долгой истории взаимодействия», – отметил Алексей Пронин.

«Замечательно, что мы используем все возможности знакомства наших детей и студентов с историей малой родины и России в целом. Важно и то, что наши ученые, студенты обретут еще одну площадку для представления результатов своих исследований», – сказала Ирина Лазаренко.

В рамках соглашения университет и исторический парк договорились о совместном проведении форумов, научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, посвященных актуальным проблемам истории России, развитию цифрового формата изучения и популяризации отечественной истории. Также документ предполагает совместную подготовку и рецензирование научных и информационно-аналитических изданий, монографий, научно-популярных справочников, статей и иных публикаций, взаимовыгодный информационный обмен имеющимися базами данных и сотрудничество с целью обмена опытом в области музейной и экскурсионной деятельности и создания совместных выставочных проектов.

Парк «Россия – Моя история» – живой учебник истории России, уже полюбившийся школьникам и студентам за свою наглядность и увлекательность. Материалы экспозиций рекомендованы Министерством просвещения Российской Федерации.

Исторический парк «Россия – Моя история» открылся в Москве 29 декабря 2015 года. Он находится на ВДНХ в павильоне № 57. Его выставочное пространство выросло более чем в два раза – с 13,5 до 27,9 тысячи квадратных метров. Парк создан на основе проходивших в Манеже мультимедийных исторических выставок цикла «Моя история».

В настоящее время мультимедийные комплексы «Россия – Моя история» уже открылись в Москве и в ряде административных центров регионов, в частности в Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе и Волгограде.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.