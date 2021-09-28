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Американец два года мочился фекалиями и эякулировал через зад

Американец два года мочился фекалиями и эякулировал через зад

Специалисты клиники Техасского университета рассказали о "необычном случае ректальной эякуляции" в статье, опубликованной в научном журнале Cureus.

33-летний житель города Галвестон пожаловался медикам на боль в тестикулах, продолжавшуюся около пяти дней. При этом мужчина рассказал о странном функционировании своего организма - в последние 2 года он испражнялся спермой и мочой, а также мочился фекалиями. Кроме того, из мочеиспускательного канала пациента выходили газы.

С помощью рентгена мочевого пузыря врачи обнаружили у американца между предстательной железой и прямой кишкой отверстие - так называемый свищ.

Как выяснилось, пару лет назад мужчине поставили урологический катетер, однако при его введении что-то пошло не так - в моче несчастного появилась кровь. Судя по всему, из-за этой травмы между прямой кишкой и простатой образовалось отверстие.

Врачи смогли ликвидировать свищ, сделав мужчине необходимую операцию. После курса антибиотиков пациент смог полностью поправиться.

Как писал ранее NEWSTES, ученые изобрели унитаз с камерой, распознающий людей по "уникальному анальному отпечатку".

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По материалам: uposters.ru

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