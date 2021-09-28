Бибикова рассказала, кому проиндексируют пенсию с 1 октября

Тема: Все о пенсиях в России

12:49 Автор: Ольга Шульга

С 1 октября будут повышены пенсии военным пенсионерам и бывшим служащим всех силовых структур, рассказала в пресс-центре «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«С 1 октября повышаются оклады военных и силовиков, вместе с ними на 3,7 процента повышаются пенсии военным пенсионерам», — отметила сенатор.

В 2022 году средний размер страховой пенсии по старости составит 18 521 рубль

Также, по словам парламентария, пенсии будут повышены всем ушедшим на пенсию сотрудникам силовых структур.

Кроме того, уточнила Елена Бибикова, пенсии в октябре должны повысить людям, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Увеличена фиксированная выплата к пенсии будет и тем пенсионерам, у которых появился иждивенец.

«В двух последних случаях пенсии увеличивают не обязательно с 1 октября, а при наступлении обстоятельств, которые требуют перерасчета: то есть если 80 лет исполнилось в августе, то пенсию пересчитают с сентября», — сказала сенатор.

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