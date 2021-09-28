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Бибикова расскажет, кому и когда повысят пенсии в 2022 году

Бибикова расскажет, кому и когда повысят пенсии в 2022 году

00:17  Автор: Жанна Звягина



Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» расскажет, кому и когда будут повышать пенсии в 2022 году. Прямая трансляция беседы начнется в 12:00 вторника, 28 сентября.

В ходе встречи с сенатором также планируется обсудить вопросы: кто сможет рассчитывать на прибавку пенсии этой осенью, что необходимо для «статуса» сельского пенсионера и какую пенсию они будут получать, как рассчитать пенсию самозанятому и что делать, если после назначения пенсии человек считает, что она рассчитана неправильно.

Дополнительные вопросы можно задать через простую онлайн-форму или прислать по адресу [email protected]

В 2022 году средний размер страховой пенсии по старости составит 18 521 рубль


Напомним, что с 1 октября, согласно постановлению правительства, на 3,7 % повышаются пенсии военных пенсионеров, повышение пенсии ожидает граждан, выработавших определённый северный стаж, пенсионеров, уволившихся с работы, граждан, кому исполнилось 80.



#пенсии #выплаты

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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