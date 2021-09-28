Более 2 тысяч москвичей подали заявки на участие в чемпионате «Абилимпикс»

2027 москвичей подали заявки на участие в VII Московском чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Отборочный тур пройдет с 4 по 15 октября на 32 площадках города. Финал регионального этапа состоится 15 ноября на ВДНХ.

Среди конкурсантов больше всего школьников – 1085 человек. Также среди участников – 751 студент и 191 специалист.

«До начала чемпионата «Абилимпикс-2021» осталось меньше недели. Это всегда большой праздник профессионального мастерства. Уверен, что и в этом году чемпионат откроет новые возможности его участникам. А работодатели, которые всегда следят за успехами конкурсантов, смогут увидеть лучших в разных компетенциях и пригласить их в свою команду», – сказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

В этом году участники будут проявлять себя в 81 компетенции из разных профессиональных сфер. Самые популярные направления конкурса – это «Администратор баз данных», «Переводчик», «Дизайн плаката», «Адаптивная физическая культура» и «Предпринимательство». На участие в этих дисциплинах поступило больше всего заявок.

«Абилимпикс» – международное движение, основной деятельностью которого является проведение конкурсов профмастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве. Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс» в 2014 году. С каждым годом чемпионат «Абилимпикс» набирает все большую популярность в образовательной среде, а количество его конкурсантов только растет.