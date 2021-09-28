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Бритни Спирс прокомментировала новые документальные фильмы о своей жизни

Бритни Спирс прокомментировала новые документальные фильмы о своей жизни

На днях стриминговый сервис Netflix представил трейлер нового документального фильма о 39-летней Бритни Спирс "Бритни против Спирса" (Britney vs Spears), который посвящен ее жизни и борьбе за опекунство с отцом Джейми. Его премьера состоится уже сегодня, за день до судебного заседания по делу об опеке. А Hulu и The New York Times выпустили вторую часть фильма Framing Britney Spears, которая называется Controlling the Britney Spears. Через несколько дней документальный фильм о звезде вышел и на CNN — картина получила название Toxic: Britney Spears' Battle for Freedom

Бритни рассказала, что уже посмотрела отрывок из фильма (какого, она не уточнила), и поделилась своим мнением.


Ребята, это сумасшествие. Я немного посмотрела последний документальный фильм и должна сказать, что несколько раз пыталась понять, что происходит. Я действительно стараюсь отстраниться от этой драмы. Во-первых, это в прошлом. Во-вторых, может диалог звучать лучше? В-третьих, ничего себе, они использовали самые красивые мои кадры в мире! Что я могу сказать... Они старались,

— написала звезда.

Интересно, что ее пост был отредактирован. Сначала она написала, что многое из того, о чем говорят в фильме, — неправда. Но затем эта фраза была удалена.


 


Однако поклонники Бритни вновь не поверили, что это ее слова. Сейчас они все больше склоняются к тому, что блог ведет не Бритни, а ее опекуны. Уже 13 лет Бритни не контролирует свою жизнь и не может принимать решения без разрешения своих опекунов.

В новом фильме Hulu и The New York Times как раз были раскрыты новые подробности жизни Спирс. Выяснилось, что отец Бритни имел доступ к ее телефону и, соответственно, ко всем ее личным сообщениям, звонкам, фотографиям, истории браузера и соцсетям. Бритни, разумеется, об этом не знала.

Фанаты звезды убеждены, что сообщения в инстаграме сейчас пишет не Бритни. Недавно она взяла перерыв от общения в блоге, а потом через несколько дней вернулась, что, по мнению ее поклонников, выглядело очень странным. Сейчас они требуют в комментариях освободить ее и вернуть ей инстаграм.



Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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