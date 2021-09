Бритни Спирс прокомментировала новые документальные фильмы о своей жизни

Вадим Карасев

На днях стриминговый сервис Netflix представил трейлер нового документального фильма о 39-летней Бритни Спирс "Бритни против Спирса" (Britney vs Spears), который посвящен ее жизни и борьбе за опекунство с отцом Джейми. Его премьера состоится уже сегодня, за день до судебного заседания по делу об опеке. А Hulu и The New York Times выпустили вторую часть фильма Framing Britney Spears, которая называется Controlling the Britney Spears. Через несколько дней документальный фильм о звезде вышел и на CNN — картина получила название Toxic: Britney Spears' Battle for Freedom

Ребята, это сумасшествие. Я немного посмотрела последний документальный фильм и должна сказать, что несколько раз пыталась понять, что происходит. Я действительно стараюсь отстраниться от этой драмы. Во-первых, это в прошлом. Во-вторых, может диалог звучать лучше? В-третьих, ничего себе, они использовали самые красивые мои кадры в мире! Что я могу сказать... Они старались,

Интересно, что ее пост был отредактирован. Сначала она написала, что многое из того, о чем говорят в фильме, — неправда. Но затем эта фраза была удалена.

Однако поклонники Бритни вновь не поверили, что это ее слова. Сейчас они все больше склоняются к тому, что блог ведет не Бритни, а ее опекуны. Уже 13 лет Бритни не контролирует свою жизнь и не может принимать решения без разрешения своих опекунов.

В новом фильме Hulu и The New York Times как раз были раскрыты новые подробности жизни Спирс. Выяснилось, что отец Бритни имел доступ к ее телефону и, соответственно, ко всем ее личным сообщениям, звонкам, фотографиям, истории браузера и соцсетям. Бритни, разумеется, об этом не знала.

