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"Будет сразу же арестован": в Грузии отреагировали на покупку Саакашвили билета до Тбилиси

"Будет сразу же арестован": в Грузии отреагировали на покупку Саакашвили билета до Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отреагировал на решение Михаила Сааакашвили купить билет в Тбилиси. По его словам, экс-президент будет немедленно арестован, как только окажется на территории родной страны.

Саакашвили ранее показал фото билета, где указано, что он намерен прилететь вместе со своей матерью Гиули Аласанией. Предполагается его встреча в аэропорту многочисленными сторонниками, но Гарибашвили грозит им последствиями, если они попытаются помешать задержанию.

Как только нога Саакашвили ступит на нашу землю, территорию, в ту же минуту он будет арестован и доставлен в тюрьму. А все, кто помешает этому процессу, также будут наказаны строжайшим образом в рамках закона.

Нынешний грузинский премьер уверен, что повторить события "революции роз" больше не получится. Единственной целью Саакашвили он назвал возвращение власти через дестабилизацию обстановки.

"Сегодня государство сильное, Михо и его банда пусть и не думают, что это 2003 год. Все ответят строго за любую провокацию, в рамках закона, конечно же", – пригрозил он.

Михаил Саакашвили покинул Грузию еще являясь действующим главой государства, сразу после этого против него завели уголовные дела о нападениях и убийствах. На Украине опальный экс-президент занимал разные государственные должности, в настоящий момент он возглавляет исполком совета реформ.

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По материалам: uposters.ru

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