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Бургеры и картошка: Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми сходили на обед в сельский паб

Бургеры и картошка: Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми сходили на обед в сельский паб

39-летней Кейт Миддлтон, кажется, успешно удается соблюдать баланс между ее обязанностями в качестве старшего члена королевской семьи, и временем, которое она, как самая обычная мама, проводит с детьми.

На прошлой неделе у Кейт было сразу несколько официальных выходов, так что на выходных она позволила себе заслуженный отдых в загородном имении Анмер-Холл в Норфолке вместе с мужем принцем Уильямом и их детьми: восьмилетним принцем Джорджем, шестилетней принцессой Шарлоттой и трехлетнем принцем Луи.


Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми: принцем Луи, принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем

Но вот блюдам от королевских поваров они предпочли простую еду из местного паба. Все семейство было замечено за столом на лужайке, где они с удовольствием ели гамбургеры и картошку фри.

Недавно принц Уильям рассказал, как много для них значит Анмер-Холл, расположенный на территории, прилегающей к поместью королевы Сандрингем.


 


Уильям также поделился, что особенным это место сделал его покойный дедушка принц Филипп. Так что неудивительно, что семья предпочитает проводить там все свободное время.

Ему было поручено управлять имением с 1952 года. Я думаю, что для него пребывание здесь было своеобразным побегом. Ему нравилось, что он смог оказать здесь определенное влияние. Он посадил более 40 километров живой изгороди, высадил 45 рощ, более двух миллионов деревьев. Эти вещи действительно имеют значение для окружающей местности. Он не из тех, кто просто болтает: он любил делать. Так что он действительно принимал самое активное участие в формировании и принятии решений о будущем природы здесь. Все это привело к тому, что я и Кэтрин чувствуем, что хотим быть частью этого, мы чувствуем себя здесь как дома, и все это благодаря тому, что он создал,

— рассказал принц Уильям в недавнем документальном фильме BBC, посвященном принцу Филиппу. Напомним, что супруг королевы Елизаветы II скончался в апреле этого года в возрасте 99 лет.


Королева Елизавета II, принц Филипп, Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем
Кейт Миддлтон и принц Уильям


Анмер-Холл в 1950-е годы

Анмер-Холл является свадебным подарком королевы принцу Уильяму и Кейт Миддлтон. Пара, как сообщается, потратила 1,5 миллиона фунтов стерлингов на ремонт, прежде чем переехать в него в 2014 году.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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